(GLO)- Tối 27-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 52 (Quân khu 5) và Đoàn cơ sở BIDV Chi nhánh Quy Nhơn tổ chức chương trình "Nâng bước em đến trường" kết hợp tuyên truyền pháp luật về phòng-chống tảo hôn tại xã Al Bá.

Tại chương trình, các báo cáo viên đến từ Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 52 đã phổ biến các quy định của pháp luật về phòng-chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phân tích những hệ lụy của tình trạng tảo hôn đối với sức khỏe, chất lượng dân số, hạnh phúc gia đình và sự phát triển kinh tế-xã hội. Nội dung tuyên truyền được lồng ghép nhiều vụ việc thực tế, kết hợp đối thoại, giải đáp các thắc mắc của người dân, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật.

Tuyên truyền phòng-chống tảo hôn tại xã Al Bá. Ảnh: ĐVCC

Thông qua chương trình, đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín trên địa bàn được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng để kịp thời phát hiện, tuyên truyền, vận động ngăn chặn các trường hợp có nguy cơ tảo hôn ngay từ cơ sở, từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai và BIDV Chi nhánh Quy Nhơn đã trao 30 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng) tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh cũng trao 4 bộ bàn ghế học tập cho 2 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập.

Đại diện lãnh đạo xã Al Bá và các đơn vị trao quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Ảnh: ĐVCC

Hoạt động này góp phần cụ thể hóa Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở", đồng thời tạo sức lan tỏa trong công tác phòng ngừa, đẩy lùi tảo hôn, xây dựng đời sống văn hóa mới, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.