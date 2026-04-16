800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Tại buổi truyền thông, hội viên được cung cấp thông tin về hậu quả của việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe sinh sản và tương lai của thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, chị em còn được hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sinh đẻ an toàn và có kế hoạch.
Hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi tư duy, hành vi của hội viên phụ nữ và cộng đồng về những hệ lụy do tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; góp phần xóa bỏ các tập tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, nâng cao chất lượng dân số, đồng thời thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển bền vững.