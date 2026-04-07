Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tại buổi truyền thông, các hội viên được cung cấp kiến thức về những hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe sinh sản và tương lai của thế hệ trẻ; đồng thời được hướng dẫn kỹ năng chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sinh đẻ an toàn, có kế hoạch.
Điểm nhấn của chương trình là hình thức sân khấu hóa với tiểu phẩm “Cô đỡ thôn bản ơi”, giúp chuyển tải thông điệp một cách trực quan, sinh động, dễ hiểu, qua đó nâng cao khả năng tiếp nhận và vận dụng trong thực tiễn của người dân.
Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy của hội viên, phụ nữ và cộng đồng trong phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; góp phần xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn minh, đồng thời bảo vệ sức khỏe phụ nữ, trẻ em và nâng cao chất lượng dân số tại địa phương.
Ia Krêl là địa phương đầu tiên trong chuỗi 12 điểm triển khai hoạt động truyền thông này trong năm 2026.
Theo kế hoạch, trong tháng 4 và 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tiếp tục tổ chức truyền thông về nội dung trên tại các xã: Phú Thiện, Ia Hiao, Chư A Thai, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Ko, Ia Hrú, Đak Đoa, Biển Hồ và phường Thống Nhất.