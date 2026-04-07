Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỒNG LAI ĐỒNG LAI
Minh Vy
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Tại buổi truyền thông, các hội viên được cung cấp kiến thức về những hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe sinh sản và tương lai của thế hệ trẻ; đồng thời được hướng dẫn kỹ năng chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sinh đẻ an toàn, có kế hoạch.

Các hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl tham gia truyền thông phòng, chống tảo hôn. Ảnh: Đồng Lai

Điểm nhấn của chương trình là hình thức sân khấu hóa với tiểu phẩm “Cô đỡ thôn bản ơi”, giúp chuyển tải thông điệp một cách trực quan, sinh động, dễ hiểu, qua đó nâng cao khả năng tiếp nhận và vận dụng trong thực tiễn của người dân.

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy của hội viên, phụ nữ và cộng đồng trong phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; góp phần xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn minh, đồng thời bảo vệ sức khỏe phụ nữ, trẻ em và nâng cao chất lượng dân số tại địa phương.

Tiểu phẩm “Cô đỡ thôn bản ơi” được sân khấu hóa tại buổi truyền thông, góp phần chuyển tải thông điệp một cách trực quan, dễ hiểu. Ảnh: Đồng Lai

Ia Krêl là địa phương đầu tiên trong chuỗi 12 điểm triển khai hoạt động truyền thông này trong năm 2026.

Theo kế hoạch, trong tháng 4 và 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tiếp tục tổ chức truyền thông về nội dung trên tại các xã: Phú Thiện, Ia Hiao, Chư A Thai, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Ko, Ia Hrú, Đak Đoa, Biển Hồ và phường Thống Nhất.

Đánh giá bài viết

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những "người mẹ thứ hai" lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

(GLO)- Bệnh nhân là ông La Văn Trú (SN 1966, trú tại Hoài Nhơn Đông, Gia Lai), có biểu hiện miệng méo, mắt nhắm, không nói được, tay chân yếu. Quân y nhận định sơ bộ bệnh nhân có dấu hiệu tai biến mạch máu não.

