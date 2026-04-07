Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Tại buổi truyền thông, các hội viên được cung cấp kiến thức về những hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe sinh sản và tương lai của thế hệ trẻ; đồng thời được hướng dẫn kỹ năng chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sinh đẻ an toàn, có kế hoạch.

Các hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl tham gia truyền thông phòng, chống tảo hôn. Ảnh: Đồng Lai

Điểm nhấn của chương trình là hình thức sân khấu hóa với tiểu phẩm “Cô đỡ thôn bản ơi”, giúp chuyển tải thông điệp một cách trực quan, sinh động, dễ hiểu, qua đó nâng cao khả năng tiếp nhận và vận dụng trong thực tiễn của người dân.

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy của hội viên, phụ nữ và cộng đồng trong phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; góp phần xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn minh, đồng thời bảo vệ sức khỏe phụ nữ, trẻ em và nâng cao chất lượng dân số tại địa phương.

Tiểu phẩm “Cô đỡ thôn bản ơi” được sân khấu hóa tại buổi truyền thông, góp phần chuyển tải thông điệp một cách trực quan, dễ hiểu. Ảnh: Đồng Lai

Ia Krêl là địa phương đầu tiên trong chuỗi 12 điểm triển khai hoạt động truyền thông này trong năm 2026.

Theo kế hoạch, trong tháng 4 và 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tiếp tục tổ chức truyền thông về nội dung trên tại các xã: Phú Thiện, Ia Hiao, Chư A Thai, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Ko, Ia Hrú, Đak Đoa, Biển Hồ và phường Thống Nhất.