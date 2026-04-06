Gia Lai: 800 hội viên phụ nữ được tập huấn về an toàn thực phẩm

(GLO)- Ngày 6 và 7-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 lớp tập huấn về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho 800 hội viên phụ nữ là đại diện cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Theo đó, 8 lớp tập huấn được tổ chức tại các xã: Bàu Cạn, Chư Prông, Đức Cơ, Ia Dơk, Ia Dom, Ia Pnôn, Ia Nan và xã Gào.

Các hội viên phụ nữ tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Đồng Lai

Tại lớp tập huấn, các học viên được quán triệt nội dung Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; đồng thời được phổ biến, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, học viên còn được trang bị kiến thức, kỹ năng trong lựa chọn, chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn; thực hành đúng quy trình trong sản xuất kinh doanh.

Theo kế hoạch, trong tháng 4 và 5-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn tại phường Ayun Pa và các xã: Phù Mỹ Đông, Đề Gi, Phù Cát.