Phòng Cảnh sát hình sự tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku

(GLO)- Hướng tới Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, chiều 29-5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku (phường Thống Nhất).

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku. Ảnh: Minh Chí

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự đã trao 44 suất bánh kẹo, 32 suất quà (gồm vở và đồ chơi) cho các trẻ ở lứa tuổi mầm non. Ngoài ra, đoàn còn hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, sữa và quần áo. Tổng kinh phí các phần quà trị giá hơn 15 triệu đồng, do cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đóng góp.

Dịp này, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự cũng tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng - chống xâm hại trẻ em; hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước các nguy cơ mất an toàn.

Báo cáo viên giao lưu, tuyên truyền kỹ năng phòng - chống xâm hại trẻ em cho các em nhỏ. Ảnh: Minh Chí

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” trong lực lượng Công an Gia Lai, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, chung tay vì trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6.