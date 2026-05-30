Phòng Cảnh sát hình sự tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku

MINH CHÍ
(GLO)- Hướng tới Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, chiều 29-5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku (phường Thống Nhất).

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku. Ảnh: Minh Chí

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự đã trao 44 suất bánh kẹo, 32 suất quà (gồm vở và đồ chơi) cho các trẻ ở lứa tuổi mầm non. Ngoài ra, đoàn còn hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, sữa và quần áo. Tổng kinh phí các phần quà trị giá hơn 15 triệu đồng, do cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đóng góp.

Dịp này, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự cũng tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng - chống xâm hại trẻ em; hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước các nguy cơ mất an toàn.

Báo cáo viên giao lưu, tuyên truyền kỹ năng phòng - chống xâm hại trẻ em cho các em nhỏ. Ảnh: Minh Chí

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” trong lực lượng Công an Gia Lai, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, chung tay vì trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6.

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Xã Ân Tường phát động chương trình "Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo"

(GLO)- Nhằm huy động các nguồn lực xã hội bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, sáng 26-5, UBND xã Ân Tường tổ chức lễ phát động tháng cao điểm “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

(GLO)- Nhiều năm qua, các sư cô tại chùa Mỹ Hóa (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) đã lặng lẽ cưu mang trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và người già neo đơn. Họ được ví như những người gieo yêu thương nơi cửa thiền.

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức 3 lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên thuộc 15 công đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ xây nhà tình nghĩa và trao học bổng cho học sinh nghèo

(GLO)- Hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026, ngày 22-5, Ban Tổ chức Giải Tennis thiện nguyện “Những người bạn năm 2026-Cúp Hội đồng hương Nam Yang tại TP. Hồ Chí Minh” phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa tại 2 xã Ia Băng và Kon Gang.

