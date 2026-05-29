Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku và Công ty CP Becamex Bình Định kết nghĩa với làng Prép

NGỌC DUY
(GLO)- Ngày 28-5, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku và Công ty cổ phần Becamex Bình Định (xã Canh Vinh) đã tổ chức lễ kết nghĩa với làng Prép, xã Ia Phí.

Đại diện Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, Công ty cổ phần Becamex Bình Định ký biên bản kết nghĩa với làng Prép, xã Ia Phí. Ảnh: ĐVCC

Làng Prép (xã Ia Phí) hiện có 134 hộ với 534 khẩu, trong đó, khoảng 97% là người Jrai. Làng còn 10 hộ nghèo và 13 hộ cận nghèo. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên vẫn còn khó khăn.

Tại chương trình, các đơn vị đã ký biên bản kết nghĩa, thống nhất phối hợp triển khai các hoạt động hướng về cộng đồng như: chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ an sinh xã hội, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giữ gìn đời sống văn hóa.

Dịp này, các đơn vị đã trao 23 suất quà cho 10 hộ nghèo và 13 hộ cận nghèo tại làng Prép. Mỗi suất gồm gạo, mì tôm, nước mắm, bột ngọt, sữa và tiền mặt (1 triệu đồng/hộ nghèo, 500 ngàn đồng/hộ cận nghèo).

Các đơn vị trao 23 suất quà cho 10 hộ nghèo và 13 hộ cận nghèo tại làng Prép. Ảnh: ĐVCC

Sau lễ kết nghĩa, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku tổ chức thăm khám, tư vấn sức khỏe và tuyên truyền nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe cho người dân; Công ty cổ phần Becamex Bình Định tìm hiểu nhu cầu lao động, định hướng và hỗ trợ kết nối việc làm cho người lao động tại làng Prép.

Gắn kết trách nhiệm, vun đắp niềm tin ở cơ sở

(GLO)- Triển khai Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 7-8-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, công tác kết nghĩa giữa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang chuyển từ hỗ trợ ngắn hạn sang đồng hành lâu dài, có mục tiêu và cam kết cụ thể.

Những phận đời bới rác mưu sinh

