Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku và Công ty CP Becamex Bình Định kết nghĩa với làng Prép

(GLO)- Ngày 28-5, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku và Công ty cổ phần Becamex Bình Định (xã Canh Vinh) đã tổ chức lễ kết nghĩa với làng Prép, xã Ia Phí.

Làng Prép (xã Ia Phí) hiện có 134 hộ với 534 khẩu, trong đó, khoảng 97% là người Jrai. Làng còn 10 hộ nghèo và 13 hộ cận nghèo. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên vẫn còn khó khăn.

Tại chương trình, các đơn vị đã ký biên bản kết nghĩa, thống nhất phối hợp triển khai các hoạt động hướng về cộng đồng như: chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ an sinh xã hội, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giữ gìn đời sống văn hóa.

Dịp này, các đơn vị đã trao 23 suất quà cho 10 hộ nghèo và 13 hộ cận nghèo tại làng Prép. Mỗi suất gồm gạo, mì tôm, nước mắm, bột ngọt, sữa và tiền mặt (1 triệu đồng/hộ nghèo, 500 ngàn đồng/hộ cận nghèo).

Sau lễ kết nghĩa, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku tổ chức thăm khám, tư vấn sức khỏe và tuyên truyền nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe cho người dân; Công ty cổ phần Becamex Bình Định tìm hiểu nhu cầu lao động, định hướng và hỗ trợ kết nối việc làm cho người lao động tại làng Prép.