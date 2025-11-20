Lan tỏa nghĩa tình, chăm lo người nghèo

(GLO)- Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2025 (17-10 đến 18-11) được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động trên toàn quốc với chủ đề “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trên địa bàn tỉnh, chương trình hướng đến chăm lo, nâng cao điều kiện sống cho người nghèo, góp phần củng cố an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Chăm lo toàn diện cho người nghèo

Trọng tâm của Tháng cao điểm là vận động Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà Đại đoàn kết; trao sinh kế như giống cây trồng, vật nuôi, công cụ sản xuất; tặng học bổng, thiết bị học tập cho học sinh khó khăn; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người yếu thế. Yêu cầu công khai, minh bạch tiếp tục được nâng cao nhằm củng cố niềm tin của nhân dân và cộng đồng DN.

Phòng Cảnh sát giao thông CA tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Bắc và nhà hảo tâm hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai tại phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: Quang Hải

Một điểm mới của năm 2025 là các địa phương tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất, đào tạo nghề và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Cách làm này giúp hộ nghèo chủ động vươn lên, hạn chế phụ thuộc vào trợ cấp và tạo nền tảng giảm nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Công Ý, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước, cho biết, địa phương đã đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đồng thời vận động cán bộ, công chức, DN và cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghèo. “Mọi nguồn lực tiếp nhận đều được phân bổ kịp thời theo phương châm công khai, minh bạch và đúng đối tượng. Xã cũng khảo sát nhu cầu từng hộ để chủ động hỗ trợ nhà ở, sinh kế, nhu yếu phẩm, sổ tiết kiệm, chăm lo học sinh nghèo và người già neo đơn”, ông Ý nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Nam, thì cho hay, đợt vận động hỗ trợ năm nay trùng thời điểm toàn tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 13 nên việc huy động nguồn lực gặp khó khăn hơn. Phường Quy Nhơn Nam hiện không còn hộ nghèo, chỉ còn hộ cận nghèo.

Nhân Ngày hội Đại đoàn kết tại các khu dân cư, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường hỗ trợ hộ cận nghèo mức 1 triệu đồng/hộ từ Quỹ “Vì người nghèo”; các khu phố tiếp tục vận động chăm lo cho các hộ khó khăn. Phường cũng phối hợp với cơ sở Nha khoa Tâm Đức tổ chức khám và điều trị một số bệnh răng miệng miễn phí cho người dân.

Còn theo ông Võ Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Khê, địa phương tiếp tục huy động mọi nguồn lực xã hội để chăm lo người nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”.

“Xã đặt mục tiêu vận động 120 triệu đồng vào các quỹ Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa và Cứu trợ trong năm 2025, đảm bảo sử dụng công khai, minh bạch và đúng quy định”, ông Dũng nói.

Hướng tới hỗ trợ thiết thực

Sau bão số 13, chính quyền và người dân các địa phương đã nhanh chóng bắt tay khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Bên cạnh việc khôi phục sinh hoạt, nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế được duy trì nhằm giúp người dân sớm đứng vững sau thiên tai. Lớp sơ cấp nghề “Kỹ thuật chế biến món ăn” dành cho phụ nữ nghèo, cận nghèo tại xã Tuy Phước Tây được mở lại ngay khi điều kiện cho phép, tạo điều kiện để học viên tiếp tục rèn nghề.

Cùng với đó, các hoạt động chăm lo cho người yếu thế tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Ngày 14-11 vừa qua, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp với Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai và chính quyền phường Hoài Nhơn Tây thống nhất kế hoạch tổ chức khám, sàng lọc và phẫu thuật mắt miễn phí cho người nghèo, người cao tuổi.

Theo đó, ngày 21-11, sẽ diễn ra khám sàng lọc, các ca được chỉ định sẽ được phẫu thuật miễn phí vào ngày 27 và 28-11. Chương trình hỗ trợ toàn bộ chi phí ngoài BHYT và 200 nghìn đồng tiền đi lại, giúp giảm gánh nặng y tế và tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng.

Đoàn xã Canh Vinh phối hợp Chi đoàn Sở Công Thương và Chi đoàn Công ty Cổ phần Becamex Bình Định hỗ trợ con giống cho các hộ nghèo trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Các hoạt động an sinh còn được lan tỏa sâu rộng tại cơ sở. Cuối tháng 10-2025, các hội đoàn thể xã Canh Vinh, Hệ thống nha khoa Đại Nam, Chi đoàn Agibank Tuy Phước-Vân Canh phối hợp tặng 30 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Canh Vinh.

Bên cạnh đó, Đoàn xã Canh Vinh cũng phối hợp Chi đoàn Sở Công Thương và Chi đoàn Công ty CP Becamex Bình Định triển khai mô hình “Thanh niên giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững”, hỗ trợ 300 con gà giống và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho 3 hộ nghèo tại làng Suối Đá và Hiệp Hưng. Những phần quà và sinh kế này tuy nhỏ nhưng thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng, góp phần giúp người nghèo từng bước vượt qua khó khăn và vươn lên ổn định cuộc sống.

Thông tin từ Ngân hàng CSXH tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội đang phối hợp với Ngân hàng quản lý 15.870 tỷ đồng vốn vay tín dụng ưu đãi. Đây là kênh hiệu quả để giúp hộ nghèo, hộ khó khăn có thêm “cần câu” để giảm nghèo, thoát nghèo.

Từng là hộ khó khăn, chị Trần Thị Hoa (thôn Hiệp Vinh 1, xã Canh Vinh) đã mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH để trồng keo lai và đầu tư máy móc làm nghề gia công ghế nhựa tại nhà. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn, chị thu hoạch một chu kỳ keo đạt 135 triệu đồng, trả hết nợ và xây được ngôi nhà khang trang. Đầu năm 2025, chị tiếp tục vay 70 triệu đồng theo chương trình Giải quyết việc làm để mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm cho 9 lao động tại địa phương với thu nhập khoảng 4 triệu đồng/tháng.