Nghĩa tình gửi về quê hương sau cơn bão dữ

(GLO)- Trong lúc người dân phía Ðông tỉnh đang đối mặt khó khăn sau cơn bão số 13, từ TP. Hồ Chí Minh, những người con đất Võ đã nhanh chóng quy tụ, kề vai nhau hướng về quê nhà bằng cả tấm lòng, nối tiếp truyền thống tương thân tương ái, kịp thời giúp đỡ bà con khi hoạn nạn.

Khi cơn bão số 13 đi qua, để lại những thiệt hại nặng nề ở vùng phía Đông tỉnh Gia Lai (thuộc tỉnh Bình Định trước đây), Hội đồng hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh (HĐHBĐ) nhanh chóng vào cuộc, phát thư kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp nhằm vận động nguồn lực hỗ trợ quê nhà, lan tỏa tinh thần “người đất Võ tương thân tương ái”.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa trái) tiếp nhận tiền ủng hộ của Hội đồng hương Bình Định tại TP. Hồ Chí Minh từ ông Đỗ Thanh Hùng, Chủ tịch Hội, để hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả bão số 13. Ảnh: ĐVCC

Doanh nhân Đỗ Thanh Hùng, Chủ tịch HĐHBĐ, chia sẻ: “Bão số 13 đã làm bà con quê mình chịu nhiều tổn thất. Chúng tôi ở TP. Hồ Chí Minh, điều tốt nhất có thể làm là huy động tình đoàn kết đồng hương, hỗ trợ quê nhà khắc phục hậu quả thiên tai. Khi vận động, tôi đã chủ động đóng góp đầu tiên để mở quỹ, để anh em tin rằng mình đang cùng nhau gánh việc chung”.

Ngay sau lời kêu gọi, ông Hùng “mở màn” đóng góp 100 triệu đồng để khởi xướng đợt vận động. Nhiều hội đồng hương trực thuộc, các doanh nhân, DN người Bình Định (cũ) tại TP Hồ Chí Minh đã hưởng ứng ngay, tham gia quyên góp để hỗ trợ trực tiếp về quê hương.

Hội đồng hương Tuy Phước tại TP. Hồ Chí Minh trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão số 13. Ảnh: ĐVCC

Không chỉ HĐHBĐ, các hội đồng hương trực thuộc HĐHBĐ cũng nhanh chóng hành động. Theo ông Huỳnh Lê Đại Thắng, Chủ tịch Hội đồng hương Tuy Phước tại TP. Hồ Chí Minh, Hội đã vận động được 210 triệu đồng, trong đó, trích ra 50 triệu đồng đóng góp theo lời kêu gọi của HĐHBĐ, đồng thời trực tiếp về quê hương Tuy Phước trao 400 phần quà trị giá 160 triệu đồng cho người dân ở 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc.

“Hội đồng hương Tuy Phước ưu tiên hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại nặng. Tiền ai góp cũng quý, nhưng quan trọng hơn là tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, mình về trao kịp lúc để bà con còn dựng lại cuộc sống”, ông Thắng tâm tình.

Sau bão số 13, Hội đồng hương Phù Mỹ tại TP Hồ Chí Minh đã vận động góp 90 triệu đồng theo thư kêu gọi của HĐHBĐ để chia sẻ cùng bà con quê nhà. Trước đó, Hội đồng hương Phù Mỹ đã hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa tại các xã An Lương, Bình Dương; mỗi căn nhà hỗ trợ 60 triệu đồng.

Ông Cao Văn Mười, Chủ tịch Hội đồng hương Phù Mỹ, chia sẻ: “Chúng tôi tiếp tục vận động đóng góp để tháng sau về phối hợp cùng địa phương xây thêm 2 căn nhà tình nghĩa. Đồng thời sẽ hỗ trợ bà con gặp khó khăn do ảnh hưởng bão số 13 sửa chữa nhà ở, ổn định sinh kế”.

Từ số tiền quyên góp, ngày 13-11 vừa qua, HĐHBĐ đã chuyển trao 700 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để đồng hành cùng bà con quê nhà khắc phục hậu quả bão số 13. Chủ tịch HĐHBĐ Đỗ Thanh Hùng chia sẻ: “Bão 13 gây thiệt hại quá lớn, nên chúng tôi không thể đứng ngoài cuộc. Sức một người thì nhỏ, nhưng sức của cả cộng đồng đồng hương Bình Định thì rất lớn. HĐHBĐ sẽ tiếp tục kêu gọi các tổ chức, DN, nhà hảo tâm đóng góp để có thêm những hoạt động về quê hỗ trợ thêm, chung tay cùng với tỉnh nhà giúp người dân ổn định lại cuộc sống”.

Từ những lời kêu gọi chân tình đến những hành động cụ thể, cộng đồng đồng hương Bình Định tại TP. Hồ Chí Minh đã tiếp tục khẳng định tinh thần sẻ chia và tình cảm gắn bó “xa mà gần”, kịp thời có mặt bên nhau khi hoạn nạn...