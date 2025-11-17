Báo Gia Lai điện tử

Chung tay hỗ trợ người dân xã Đề Gi khắc phục hậu quả bão số 13

DƯƠNG LINH
(GLO)-Nhằm kịp thời sẻ chia khó khăn với người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13, ngày 16-11, một số đơn vị, tổ chức đã đến trao quà hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tại xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai.

Tại UBND xã Đề Gi, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Phụ nữ đơn vị, Đoàn Thanh niên các Sở: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình “Chung tay cùng bà con vượt qua bão số 13”.

tang-qua-cho-nguoi-dan-xa-de-gi-2-7948.jpg
Tặng quà cho người dân tại xã Đề Gi. Ảnh: ĐVCC

Ban tổ chức đã trao 75 phần quà với tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng; trong đó 63 phần được trao tại hội trường UBND xã, 12 phần được đoàn công tác trực tiếp mang đến thăm, tặng cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

tang-qua-cho-nguoi-dan-xa-de-gi-1-3524.jpg
Đoàn cùng nhà hảo tâm đến thăm, tặng quà cho người dân có nhà bị hư hại do bão số 13. Ảnh: ĐVCC

* Cùng ngày, Ban quản trị Fanpage “Cát Tài quê hương” tiếp tục triển khai đợt 2 chương trình hỗ trợ sửa chữa nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13, trao kinh phí cho 17 hộ với tổng số tiền 74,3 triệu đồng.

tang-qua-cho-nguoi-dan-xa-de-gi.jpg
Đại diện Ban quản trị Fanpage “Cát Tài quê hương” và Đoàn Thanh niên xã Đề Gi trao tiền hỗ trợ cho người dân có có nhà cửa bị hư hỏng nặng. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, ngày 9-11, Fanpage đã huy động 69,1 triệu đồng và phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã Đề Gi và Công ty TNHH Hữu Cơ Thuận Thiên (TP Hồ Chí Minh) trực tiếp đến thăm, trao tiền hỗ trợ 21 hộ dân có nhà cửa bị hư hỏng nặng.

