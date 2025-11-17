Chung tay hỗ trợ người dân xã Đề Gi khắc phục hậu quả bão số 13

Tại UBND xã Đề Gi, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Phụ nữ đơn vị, Đoàn Thanh niên các Sở: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình “Chung tay cùng bà con vượt qua bão số 13”.
Ban tổ chức đã trao 75 phần quà với tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng; trong đó 63 phần được trao tại hội trường UBND xã, 12 phần được đoàn công tác trực tiếp mang đến thăm, tặng cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
* Cùng ngày, Ban quản trị Fanpage “Cát Tài quê hương” tiếp tục triển khai đợt 2 chương trình hỗ trợ sửa chữa nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13, trao kinh phí cho 17 hộ với tổng số tiền 74,3 triệu đồng.
Trước đó, ngày 9-11, Fanpage đã huy động 69,1 triệu đồng và phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã Đề Gi và Công ty TNHH Hữu Cơ Thuận Thiên (TP Hồ Chí Minh) trực tiếp đến thăm, trao tiền hỗ trợ 21 hộ dân có nhà cửa bị hư hỏng nặng.