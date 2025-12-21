Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Tổ chức Chương trình “Hành trình của niềm tin” tại Trại giam Kim Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 21-12, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Trại giam Kim Sơn (Cục C10, Bộ Công an) tổ chức Chương trình “Hành trình của niềm tin” 2025.

Tại chương trình, các tiết mục giao lưu văn nghệ sôi động, trẻ trung do Câu lạc bộ Văn nghệ sĩ trẻ tỉnh Gia Lai và Trại giam Kim Sơn biểu diễn đã mang lại niềm vui cho hơn 300 phạm nhân trẻ.

tang-qua-pham-nhan-tai-trai-giam-kim-son-1.jpg
Các phạm nhân chăm chú theo dõi những tiết mục văn nghệ. Ảnh: D.L

Dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao tặng 30 suất quà (300 nghìn đồng/suất) cho các phạm nhân trong độ tuổi thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, chấp hành nghiêm túc quy định, điều lệ của trại.

Các phạm nhân cũng được nghe ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại đầu tư Tân Hoàng Yến thông tin về thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp; tư vấn, giới thiệu một số việc làm phù hợp giúp họ có thể tìm được công việc ổn định ngay sau khi chấp hành xong án phạt tù.

tang-qua-pham-nhan-tai-trai-giam-kim-son-4.jpg
Tặng quà cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên cải tạo tốt. Ảnh: D.L

Hành trình của niềm tin” là chương trình nằm trong kế hoạch phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Trại giam Kim Sơn. Chương trình nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của tổ chức Đoàn, Hội đối với công tác giáo dục, hỗ trợ phạm nhân trong đội tuổi thanh niên đang chấp hành cải tạo; giúp các phạm nhân có thêm động lực, niềm tin để chấp hành tốt quy định của trại và vươn lên tái hòa nhập cộng đồng.

* Trước đó, ngày 20-12, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình “Đông ấm cho em” tại xã An Toàn.

tang-qua-cho-tre-em-xa-an-toan-2.jpg
Tặng quà cho trẻ em xã An Toàn. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 116 suất quà và 5 chiếc xe đạp với tổng trị giá gần 60 triệu đồng cho trẻ em trong xã. Chương trình có sự hỗ trợ của Câu lạc bộ Nhịp sống yêu thương (TP. Hồ Chí Minh).

* Cũng trong ngày 20-12, Chi đoàn Sở Công Thương, Đoàn Sở Y tế, Đoàn Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Chi đoàn Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), Chi đoàn cơ sở Vietcombank Quy Nhơn phối hợp tổ chức chương trình “Đông ấm vùng cao” tại xã Hra.

Đoàn đã dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hra; thăm, tặng 5 suất quà cho người có công với cách mạng trên địa bàn xã (tổng trị giá 2,5 triệu đồng).

Ngoài ra, tại Trường Tiểu học Hra, đoàn đã tuyên truyền pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, đồ chơi nguy hiểm; hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho học sinh; đồng thời trao 50 suất quà (300 nghìn đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Trường THCS Hra, đoàn cũng đã trao 200 suất quà (200 nghìn đồng/suất) cho các em học sinh; tặng 5 bình chữa cháy (trị giá 2,5 triệu đồng), công trình thanh niên “Tủ thuốc học đường” (7 triệu đồng) cho nhà trường...

Bên cạnh đó, đoàn còn tổ chức hoạt động “Đổi rác thải nhựa lấy quà” với hơn 500 phần quà trao cho học sinh và chương trình “Bữa ăn 0 đồng” nấu hơn 200 suất ăn cho trẻ em.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Chương trình “Hành trình của niềm tin” tại Trại giam Gia Trung, khích lệ phạm nhân trẻ làm lại cuộc đời.

Đồng hành cùng phạm nhân trẻ làm lại cuộc đời

(GLO)- Chiều 16-12, tại Trại giam Gia Trung, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Trại giam tổ chức chương trình “Hành trình của niềm tin” năm 2025, khích lệ những phạm nhân trẻ phấn đấu cải tạo tốt, sớm trở về với gia đình và cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng hoạt động Ðoàn-Ðội từ ứng dụng AI

Ðoàn, Hội, Ðội nâng cao chất lượng hoạt động nhờ ứng dụng AI

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ hỗ trợ hữu hiệu trong mọi lĩnh vực đời sống. Nắm bắt xu thế ấy, tổ chức Ðoàn, Hội, Ðội ở Gia Lai đã chủ động tiếp cận, khai thác, ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào, hoạt động một cách hiệu quả.

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Tối 12-12, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Xác định tham gia chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giai đoạn 2022-2025, tuổi trẻ Gia Lai triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên tham gia. Các hoạt động này đã góp phần xây dựng “xã hội số”, “chính quyền số” hiện đại.

Góp sức trẻ thắp sáng vùng biên

Góp sức trẻ thắp sáng vùng biên

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Nhiều công trình lắp đặt hệ thống đèn đường đã được tổ chức Ðoàn các cấp phối hợp thực hiện thời gian qua ở 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai. Không chỉ mang lại ánh sáng cho vùng phên giậu, hoạt động này còn thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong hành trình bảo vệ biên cương.

Chi đoàn Báo và PTTH Gia Lai tặng quà hỗ trợ học sinh Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn

Chi đoàn Báo và PTTH Gia Lai tặng quà hỗ trợ học sinh Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 3-12, Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Hệ thống từ thiện Fly To Sky, Công ty TNHH Dược phẩm và trang thiết bị y tế Thích 24h tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” tại Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn (xã Tuy Phước Đông).

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai công bố kết quả cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai công bố kết quả cuộc thi tìm hiểu các nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Sau 3 ngày tổ chức (từ ngày 28 đến 30-11), cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đoàn UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 đã thu hút 100% đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Chí Hiếu (bìa phải) gửi lời chia buồn và trao tiền hỗ trợ cho người thân của anh Đinh Văn Quang. Ảnh: Bích Kiều

Tỉnh đoàn Gia Lai thăm, hỗ trợ gia đình đoàn viên qua đời khi khắc phục hậu quả bão số 13

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Sáng 26-11, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, đã đến thăm và động viên gia đình đoàn viên Đinh Văn Quang (SN 1992, khu phố Song Khánh, phường Hoài Nhơn Nam). Anh Quang không may qua đời trong lúc sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 13.

Tuổi trẻ Gia Lai sống đẹp giữa dòng nước lũ

Tuổi trẻ Gia Lai sống đẹp giữa dòng nước lũ

Chuyển động trẻ

(GLO)- Những trận mưa lớn khiến phía Đông tỉnh Gia Lai ngập nặng. Khi ấy, một số bạn trẻ, tổ chức đoàn nhanh chóng tỏa đi khắp nơi, người đưa quà, người chuẩn bị suất ăn, người xắn tay dọn bùn đất để người dân sớm ổn định cuộc sống. Tất cả đều trách nhiệm, hết mình vì việc chung.