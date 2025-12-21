Tổ chức Chương trình “Hành trình của niềm tin” tại Trại giam Kim Sơn

(GLO)- Ngày 21-12, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Trại giam Kim Sơn (Cục C10, Bộ Công an) tổ chức Chương trình “Hành trình của niềm tin” 2025.

Tại chương trình, các tiết mục giao lưu văn nghệ sôi động, trẻ trung do Câu lạc bộ Văn nghệ sĩ trẻ tỉnh Gia Lai và Trại giam Kim Sơn biểu diễn đã mang lại niềm vui cho hơn 300 phạm nhân trẻ.

Các phạm nhân chăm chú theo dõi những tiết mục văn nghệ. Ảnh: D.L

Dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao tặng 30 suất quà (300 nghìn đồng/suất) cho các phạm nhân trong độ tuổi thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, chấp hành nghiêm túc quy định, điều lệ của trại.

Các phạm nhân cũng được nghe ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại đầu tư Tân Hoàng Yến thông tin về thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp; tư vấn, giới thiệu một số việc làm phù hợp giúp họ có thể tìm được công việc ổn định ngay sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Tặng quà cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên cải tạo tốt. Ảnh: D.L

“Hành trình của niềm tin” là chương trình nằm trong kế hoạch phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Trại giam Kim Sơn. Chương trình nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của tổ chức Đoàn, Hội đối với công tác giáo dục, hỗ trợ phạm nhân trong đội tuổi thanh niên đang chấp hành cải tạo; giúp các phạm nhân có thêm động lực, niềm tin để chấp hành tốt quy định của trại và vươn lên tái hòa nhập cộng đồng.

* Trước đó, ngày 20-12, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình “Đông ấm cho em” tại xã An Toàn.

Tặng quà cho trẻ em xã An Toàn. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 116 suất quà và 5 chiếc xe đạp với tổng trị giá gần 60 triệu đồng cho trẻ em trong xã. Chương trình có sự hỗ trợ của Câu lạc bộ Nhịp sống yêu thương (TP. Hồ Chí Minh).

* Cũng trong ngày 20-12, Chi đoàn Sở Công Thương, Đoàn Sở Y tế, Đoàn Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Chi đoàn Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), Chi đoàn cơ sở Vietcombank Quy Nhơn phối hợp tổ chức chương trình “Đông ấm vùng cao” tại xã Hra.

Đoàn đã dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hra; thăm, tặng 5 suất quà cho người có công với cách mạng trên địa bàn xã (tổng trị giá 2,5 triệu đồng).

Ngoài ra, tại Trường Tiểu học Hra, đoàn đã tuyên truyền pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, đồ chơi nguy hiểm; hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho học sinh; đồng thời trao 50 suất quà (300 nghìn đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Trường THCS Hra, đoàn cũng đã trao 200 suất quà (200 nghìn đồng/suất) cho các em học sinh; tặng 5 bình chữa cháy (trị giá 2,5 triệu đồng), công trình thanh niên “Tủ thuốc học đường” (7 triệu đồng) cho nhà trường...

Bên cạnh đó, đoàn còn tổ chức hoạt động “Đổi rác thải nhựa lấy quà” với hơn 500 phần quà trao cho học sinh và chương trình “Bữa ăn 0 đồng” nấu hơn 200 suất ăn cho trẻ em.