Nhận đỡ đầu 2 chị em mồ côi tại phường Quy Nhơn Nam

(GLO)- Chi đoàn MTTQ và các đoàn thể tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ Hưng Lợi và Công ty TNHH Quản lý du lịch Life vừa nhận đỡ đầu 2 chị em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Quy Nhơn Nam.

Hai chị em được nhận đỡ đầu là Võ Thu Ngân (17 tuổi) và Võ Bảo Châu (14 tuổi). Mẹ của Ngân và Châu qua đời vì bệnh ung thư. Sau đó, bố cũng đột ngột qua đời.

Các đơn vị sẽ nhận đỡ đầu 2 em đến khi đủ 18 tuổi, với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng cho cả 2 em.

Dịp này, Chi đoàn MTTQ và các đoàn thể tỉnh cũng trao tặng 2 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Các đơn vị trao bảng tượng trưng nhận đỡ đầu chị em Ngân và Châu (giữa). Ảnh: ĐVCC

Hoạt động này góp phần giúp các em ổn định cuộc sống, tiếp tục đến trường, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của tuổi trẻ các cơ quan khối Mặt trận và đoàn thể tỉnh trong công tác chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.