Trao 20 triệu đồng hỗ trợ 3 trẻ mồ côi mẹ tại xã Ia Dom

LẠC HÀ LẠC HÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 28-4, Ban Xây dựng Đảng xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã đến thăm và trao 20 triệu đồng cho anh Nguyễn Hữu Dũng (SN 1996, trú tại làng Ia Mút) để nuôi dưỡng 3 con nhỏ vì vợ mới qua đời do bạo bệnh. 

Số tiền trên do Ban Xây dựng Đảng cùng Hội Chữ thập đỏ xã Ia Dom vận động các nhà hảo tâm đóng góp nhằm kịp thời sẻ chia khó khăn với gia đình anh Dũng.

Trước đó, Báo Gia Lai điện tử đã đăng tải bài viết “Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo” (ngày 17-4-2026), phản ánh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình anh Dũng.

trao-tien-ia-dom.jpg
Đại diện Ban Xây dựng Đảng ủy xã Ia Dom và Hội Chữ thập đỏ xã trao tiền hỗ trợ gia đình anh Dũng. Ảnh: Lạc Hà

Đại diện gia đình anh Dũng bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chính quyền địa phương, các tổ chức và nhà hảo tâm đã quan tâm hỗ trợ kịp thời, giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

Từ thiện

(GLO)- Phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

Từ thiện

(GLO)- Câu lạc bộ thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên (trực thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia) quy tụ 32 người trẻ đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Họ gặp nhau ở điểm chung: giàu lòng nhân ái, có tinh thần thiện nguyện và mong muốn chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 2-4, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku phối hợp cùng chùa Vạn Phật (phường Pleiku) tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, Trung tâm Y tế Pleiku và Trung tâm Y tế Ia Grai.

Các bệnh nhân nhí hào hứng tham gia vẽ tranh, tô màu. Ảnh: Vũ Chi

Ngày hội yêu thương tại Trung tâm Y tế Ayun Pa

Xã hội

(GLO)- Chiều 24-3, Tổ công tác xã hội, Chi đoàn Trung tâm Y tế Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi đoàn Cụm thi đua số 3, Cụm thi đua số 4 tổ chức chương trình Ngày hội yêu thương, cắt tóc miễn phí, vui chơi cùng bệnh nhi.

App thiện nguyện: Minh bạch để tạo niềm tin

App thiện nguyện: Minh bạch để tạo niềm tin

Từ thiện

(GLO)- Thực tế cho thấy, ngày càng có nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ cộng đồng. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người muốn đóng góp băn khoăn vẫn là tính minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn lực.

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

Từ thiện

(GLO)- Giữa những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo của khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi mỗi chuyến đi mất nhiều giờ đồng hồ mới đến được một mái nhà nhỏ, hành trình khảo sát và hỗ trợ trẻ em khiếm thị bắt đầu bằng sự kiên nhẫn, từ đó vạch ra kế hoạch dài hơi để đồng hành cùng từng gia đình.

null