Trao 20 triệu đồng hỗ trợ 3 trẻ mồ côi mẹ tại xã Ia Dom

(GLO)- Ngày 28-4, Ban Xây dựng Đảng xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã đến thăm và trao 20 triệu đồng cho anh Nguyễn Hữu Dũng (SN 1996, trú tại làng Ia Mút) để nuôi dưỡng 3 con nhỏ vì vợ mới qua đời do bạo bệnh.

Số tiền trên do Ban Xây dựng Đảng cùng Hội Chữ thập đỏ xã Ia Dom vận động các nhà hảo tâm đóng góp nhằm kịp thời sẻ chia khó khăn với gia đình anh Dũng.

Trước đó, Báo Gia Lai điện tử đã đăng tải bài viết “Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo” (ngày 17-4-2026), phản ánh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình anh Dũng.

Đại diện Ban Xây dựng Đảng ủy xã Ia Dom và Hội Chữ thập đỏ xã trao tiền hỗ trợ gia đình anh Dũng. Ảnh: Lạc Hà

Đại diện gia đình anh Dũng bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chính quyền địa phương, các tổ chức và nhà hảo tâm đã quan tâm hỗ trợ kịp thời, giúp gia đình vượt qua khó khăn.