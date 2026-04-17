Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Giữa trưa tháng 4 oi ả nơi vùng biên, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ của gia đình chị Phượng ở làng Ia Mút. Trên chiếc võng rộng chừng 1 mét, chị Phượng nằm co ro, gương mặt hốc hác, cơ thể suy kiệt sau nhiều tháng chống chọi với bệnh tật.

Năm 2015, chị Phượng kết hôn với anh Nguyễn Hữu Dũng (SN 1996) khi cả hai vừa tròn 19 tuổi. Sau khi lập gia đình, vợ chồng được bố mẹ cho 1 ha cao su để canh tác. Để lo cho cuộc sống, anh Dũng vừa nhận chở hàng thuê, vừa phụ vợ làm rẫy. Nhờ chịu khó làm ăn, cuộc sống tuy nhiều thiếu thốn nhưng vẫn đầm ấm.

Sau khi vợ bị bệnh, anh Dũng bỏ công việc để ở nhà chăm sóc vợ. Ảnh: Lạc Hà

Anh chị lần lượt có với nhau 3 đứa con ( 2 trai, 1 gái). Tưởng rằng cuộc sống bình yên mãi tiếp diễn, song biến cố bất ngờ ập đến, đẩy gia đình nhỏ vào cảnh éo le.

Lau vội nước mắt, anh Dũng kể lại: Tháng 10-2025, chị Phượng bị sốt cao kéo dài. Khi đưa đi khám, bác sĩ chẩn đoán chị Phượng bị viêm đường tiết niệu và thiếu máu. Sau gần một tháng điều trị mà bệnh mãi không thuyên giảm, anh Dũng tiếp tục đưa vợ đi thăm khám thì nhận tin dữ: chị Phượng mắc ung thư cổ tử cung và đã di căn toàn thân.

Chỉ ba tuần sau, sức khỏe chị Phượng suy giảm nhanh chóng, bụng phình to khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Để có tiền chữa trị, anh Dũng vay mượn họ hàng, rút hết số tiền tích góp bao năm của gia đình. Tuy nhiên, bệnh tình của chị ngày càng trở nặng, chi phí điều trị tăng cao.

Trước tình hình đó, anh Dũng buộc phải bán 1 ha cao su, đồng thời cắm sổ đỏ căn nhà đang ở để có tiền cứu chữa cho vợ. “Hiện tôi chỉ có thể ở nhà chăm sóc vợ. Những lúc bà ngoại qua phụ, tôi mới tranh thủ đi làm thuê kiếm thêm thu nhập. Vợ tôi đang duy trì điều trị bằng cả thuốc Nam và thuốc Tây, mỗi tháng chi phí khoảng 10 triệu đồng. Giờ kinh tế gia đình đã kiệt quệ, không còn khả năng xoay xở nữa”, anh Dũng bộc bạch.

Gia đình chị Phượng rất cần sự giúp đỡ, hỗ trợ của cộng đồng. Thực hiện: Lạc Hà

Vừa xoa bóp tay chân cho mẹ, em Nguyễn Thị Kim Anh (con gái đầu của chị Phượng) vừa nghẹn ngào nói: “ Sau mỗi buổi học, con về nhà phụ bố trông các em, làm việc nhà và chăm sóc mẹ. Con chỉ mong mẹ sớm khỏe lại để có thể vui chơi cùng các con như trước. Em trai con mới tròn 2 tuổi, ngày nào cũng khóc đòi mẹ bế nhưng mẹ chỉ biết nhìn em rồi rơi nước mắt vì không còn đủ sức để bế nữa”.

Sau khi tan học, em Nguyễn Thị Kim Anh (con gái đầu của chị Phượng) lại giúp bố chăm sóc mẹ. Ảnh: Lạc Hà

Ông Nguyễn Thiện Trung-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ia Dom, thông tin: “Gia đình chị Phượng thuộc diện hộ cận nghèo. Trước khi lâm bệnh, vợ chồng chị Phượng là những người chịu khó làm ăn, luôn tích cực tham gia các hoạt động của địa phương. Tuy nhiên, bệnh tật bất ngờ khiến gia đình rơi vào cảnh khó khăn.

Chính quyền địa phương đã nhiều lần thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình. Rất mong các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để gia đình chị Phượng vượt qua giai đoạn khó khăn này”.