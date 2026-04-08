(GLO)- Ngày 8-4, tại xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai), Hội Phụ nữ Bộ Công an phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2026.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu-Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Trưởng Ban Phụ nữ Công an nhân dân chủ trì chương trình.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Trưởng Ban Phụ nữ Công an nhân dân trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Dom. Ảnh: L.H

Tại chương trình, Hội Phụ nữ Bộ Công an phối hợp cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chuỗi các hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Đặc biệt, Ban tổ chức đã trao tặng hơn 100 phần quà đến với người dân vùng biên xã Ia Dom, như: 3 “Mái ấm tình thương”; nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi đến năm 18 tuổi; công trình “Thắp sáng đường biên” với 100 bóng đèn năng lượng mặt trời; 20 suất học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Trần Phú; 27 suất quà cho người cao tuổi uy tín; tặng Hội LHPN xã Ia Dom tủ áo dài cùng 100 bộ áo dài; hỗ trợ 1 phòng máy tính và trao tặng các đầu sách cho Trường Tiểu học Trần Phú…

Chương trình trao tặng tủ áo dài cùng 100 bộ áo dài cho Hội LHPN xã Ia Dom. Ảnh: Lạc Hà

Chương trình còn tổ chức tập huấn nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ, kỹ năng sử dụng nền tảng số cho phụ nữ, cán bộ, giáo viên và lực lượng vũ trang địa phương. Ban tổ chức phối hợp cùng Trường Mầm non Hoa Pơ Lang và các đơn vị liên quan tổ chức bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ; đồng thời lồng ghép hướng dẫn kỹ năng vệ sinh cá nhân, thói quen ăn uống lành mạnh cho trẻ.

Ngoài ra, Ban tổ chức cùng Bệnh xá số 1 công an tỉnh Gia Lai, Chi hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng BCC, các bác sĩ Bệnh viện 199 (Bộ Công an) và Công ty cổ phần BBC Pharma tổ chức khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân; khám răng, tư vấn chăm sóc răng miệng cho các em học sinh.

Ban tổ chức khám răng, tư vấn chăm sóc răng miệng cho các em học sinh tại xã Ia Dom. Ảnh: L.H

Chương trình diễn ra từ ngày 6 đến 7-4 tại xã Ia O và từ ngày 8 đến 9-4 tại xã Ia Dom. Tổng nguồn lực huy động trong năm 2026 đạt gần 3,3 tỷ đồng với 19 nội dung, hạng mục thiết thực, trực tiếp hỗ trợ người dân vùng biên giới.