EVN khuyến cáo lắp aptomat riêng cho điều hòa trong mùa nắng nóng

(GLO)- Theo khuyến cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các thiết bị có công suất lớn như điều hòa nên được lắp đường dây và aptomat riêng để tránh tình trạng quá tải, nhất là trong mùa nắng nóng.

Theo đó, aptomat có thể tự ngắt nguồn điện khi dòng điện vượt giới hạn an toàn hoặc phát sinh sự cố theo chức năng bảo vệ của thiết bị. Khi điều hòa có đường điện và aptomat riêng, người dùng có thể chủ động ngắt nguồn của máy khi cần kiểm tra, vệ sinh hoặc xử lý bất thường mà không phải cắt điện toàn bộ căn nhà.

Lắp aptomat riêng cho điều hòa giúp giảm các sự cố ảnh hưởng hệ thống điện gia đình. Ảnh: etinco/Znews

Đây cũng là cách giúp nhận biết sớm một số dấu hiệu không an toàn. Theo EVN, điều hòa không lên nguồn có thể liên quan đến việc aptomat hoặc cầu dao riêng bị ngắt, nhảy do quá tải. Ngoài ra, dây điện nguồn bị đứt, hở hoặc lỏng cũng có thể gây sự cố.

Nếu aptomat của điều hòa liên tục nhảy, người dùng không nên cố bật lại nhiều lần. Đây có thể là dấu hiệu máy hoặc hệ thống cấp điện đang gặp vấn đề và cần được kỹ thuật viên kiểm tra.

Mặc dù nên có aptomat riêng, song EVN cũng đưa ra lời khuyên không cần ngắt aptomat sau mỗi lần sử dụng điều hòa trong ngày. Khi chỉ tạm dừng dùng máy trong vài giờ hoặc vẫn có nhu cầu bật lại, người dùng có thể tắt máy bằng remote như thông thường.

Người dùng chỉ nên ngắt aptomat khi không sử dụng điều hòa trong thời gian dài. Ảnh: Freepik/Znews

Ngoài ra, khuyến cáo lắp aptomat riêng cũng được đưa ra với máy nước nóng và bếp điện.

Bởi lẽ, nếu dùng chung nguồn điện với nhiều thiết bị công suất lớn khác, tổng tải điện tăng cao có thể khiến dây dẫn nóng lên, aptomat thường xuyên ngắt hoặc làm giảm tuổi thọ của hệ thống điện.

Chưa kể, trong trường hợp hệ thống điện không được thiết kế phù hợp hoặc dây dẫn đã xuống cấp, tình trạng quá tải kéo dài có thể dẫn đến chập điện, phát sinh tia lửa điện và làm tăng nguy cơ cháy nổ.

EVN cũng khuyến nghị người dân không sử dụng nhiều thiết bị công suất lớn trên cùng một ổ cắm; đồng thời thường xuyên kiểm tra, thay thế các dây dẫn hoặc thiết bị điện đã xuống cấp.