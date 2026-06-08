Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

EVN khuyến cáo lắp aptomat riêng cho điều hòa trong mùa nắng nóng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo Znews, EVN)

(GLO)- Theo khuyến cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các thiết bị có công suất lớn như điều hòa nên được lắp đường dây và aptomat riêng để tránh tình trạng quá tải, nhất là trong mùa nắng nóng.

Theo đó, aptomat có thể tự ngắt nguồn điện khi dòng điện vượt giới hạn an toàn hoặc phát sinh sự cố theo chức năng bảo vệ của thiết bị. Khi điều hòa có đường điện và aptomat riêng, người dùng có thể chủ động ngắt nguồn của máy khi cần kiểm tra, vệ sinh hoặc xử lý bất thường mà không phải cắt điện toàn bộ căn nhà.

evn-khuyen-cao-lap-aptomat-rieng-cho-dieu-hoa-trong-mua-nang-nong.jpg
Lắp aptomat riêng cho điều hòa giúp giảm các sự cố ảnh hưởng hệ thống điện gia đình. Ảnh: etinco/Znews

Đây cũng là cách giúp nhận biết sớm một số dấu hiệu không an toàn. Theo EVN, điều hòa không lên nguồn có thể liên quan đến việc aptomat hoặc cầu dao riêng bị ngắt, nhảy do quá tải. Ngoài ra, dây điện nguồn bị đứt, hở hoặc lỏng cũng có thể gây sự cố.

Nếu aptomat của điều hòa liên tục nhảy, người dùng không nên cố bật lại nhiều lần. Đây có thể là dấu hiệu máy hoặc hệ thống cấp điện đang gặp vấn đề và cần được kỹ thuật viên kiểm tra.

Mặc dù nên có aptomat riêng, song EVN cũng đưa ra lời khuyên không cần ngắt aptomat sau mỗi lần sử dụng điều hòa trong ngày. Khi chỉ tạm dừng dùng máy trong vài giờ hoặc vẫn có nhu cầu bật lại, người dùng có thể tắt máy bằng remote như thông thường.

evn-khuyen-cao-lap-aptomat-rieng-cho-dieu-hoa-trong-mua-nang-nong2.jpg
Người dùng chỉ nên ngắt aptomat khi không sử dụng điều hòa trong thời gian dài. Ảnh: Freepik/Znews

Ngoài ra, khuyến cáo lắp aptomat riêng cũng được đưa ra với máy nước nóng và bếp điện.

Bởi lẽ, nếu dùng chung nguồn điện với nhiều thiết bị công suất lớn khác, tổng tải điện tăng cao có thể khiến dây dẫn nóng lên, aptomat thường xuyên ngắt hoặc làm giảm tuổi thọ của hệ thống điện.

Chưa kể, trong trường hợp hệ thống điện không được thiết kế phù hợp hoặc dây dẫn đã xuống cấp, tình trạng quá tải kéo dài có thể dẫn đến chập điện, phát sinh tia lửa điện và làm tăng nguy cơ cháy nổ.

EVN cũng khuyến nghị người dân không sử dụng nhiều thiết bị công suất lớn trên cùng một ổ cắm; đồng thời thường xuyên kiểm tra, thay thế các dây dẫn hoặc thiết bị điện đã xuống cấp.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

Đời sống

(GLO)- Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vân Canh đã triển khai nhiều mô hình, cách làm thiết thực trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, lành mạnh.

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi dưới 10%

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

Đời sống

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Đời sống

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Đời sống

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

Đời sống

(GLO)- Từng sống khép kín vì mặc cảm bệnh phong, cụm dân cư 26 hộ với hơn 100 nhân khẩu ở cuối làng Grôn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nay đã dần hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn và ổn định cuộc sống, góp phần để làng Grôn từng ngày đổi thay.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

Xã hội

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

null