Quy Nhơn Tây ra mắt mô hình “Khu phố không vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo”

(GLO)- Chiều 4-8, Công an phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Khu phố không vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo” trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Ra mắt mô hình “Khu phố không vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo”. Ảnh: Đ.Y

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Lê Văn Huy - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Trưởng Công an phường Quy Nhơn Tây nhấn mạnh: Mô hình không chỉ hướng đến ngăn chặn, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép mà còn xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Hiệu quả của mô hình được thể hiện bằng sự đồng thuận của người dân, tinh thần chủ động phòng ngừa từ cơ sở và quyết tâm xây dựng các khu phố an toàn, không có vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép.

Theo kế hoạch, Công an phường sẽ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và Ban điều hành các khu phố trong Phường tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật; tổ chức ký cam kết không vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đẩy mạnh nắm tình hình địa bàn và không gian mạng; vận động người dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo còn lưu giữ, đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời các nguồn tin tố giác tội phạm.

Việc triển khai mô hình góp phần phát huy vai trò của Nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo môi trường an toàn, bình yên, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây.