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Trao tặng 90 suất quà cho nạn nhân da cam/dioxin

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NGUYỄN MUỘI
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(GLO)- Từ ngày 28 - 7 đến 10 - 8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai tổ chức thăm, tặng quà các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người tham gia kháng chiến và hộ nghi nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hướng tới kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai đã trao 90 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người tham gia kháng chiến và hộ nghi nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 9 xã, phường gồm: An Khê, Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Phù Mỹ Tây, Ayun Pa, Ia Hrú, Chư Sê, Kông Bơ La và Ia Grai.

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Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin tỉnh tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: ĐVCC

Đây là một trong những hoạt động nhằm chia sẻ khó khăn với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, góp phần động viên các đối tượng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

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