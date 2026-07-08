Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đak Pơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 8-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Nhà máy Đường An Khê (Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi) bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Hai căn nhà tình nghĩa được trao tặng cho 2 hộ ở xã Đăk Pơ là hộ ông Nguyễn Xe (SN 1949, trú thôn 4) và bà Bùi Thị Hồng Nga (SN 1984, trú thôn 2). Mỗi căn nhà có kinh phí xây dựng khoảng 100 triệu đồng. Trong đó, Nhà máy Đường An Khê hỗ trợ 2 hộ 120 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” xã Đak Pơ hỗ trợ 2 hộ 20 triệu đồng; phần kinh phí còn lại do các gia đình đối ứng.

ban-giao-2-nha-tinh-nghia-cho-ho-co-hoan-canh-kho-khan-o-dak-po.jpg
Bàn giao 2 nhà tình nghĩa cho hộ có hoàn cảnh khó khăn ở Đak Pơ. Ảnh: N.T

Trong quá trình xây dựng, đoàn viên, thanh niên xã Đak Pơ đã hỗ trợ ngày công lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình để các gia đình có nơi ở ổn định.

Căn nhà của ông Nguyễn Xe có diện tích 44m², tổng kinh phí xây dựng 100 triệu đồng; căn nhà của bà Bùi Thị Hồng Nga có diện tích 50m², tổng kinh phí hơn 100,6 triệu đồng. Hai công trình được khởi công từ cuối tháng 4-2026 và hoàn thành vào cuối tháng 6-2026, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ đề ra.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa không chỉ giúp các hộ khó khăn có chỗ ở kiên cố, yên tâm lao động, sản xuất mà còn thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, doanh nghiệp và cộng đồng trong công tác chăm lo an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

2aoboqitjzwwrlmvx3zrjvtxcmtdhd2ikhu3oyvy.jpg
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Pơ và Nhà máy Đường An Khê bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Bùi Thị Hồng Nga. Ảnh: N.T

Dịp này, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Pơ và Nhà máy Đường An Khê cũng trao tặng những phần quà ý nghĩa, gửi lời động viên đến các gia đình, tiếp thêm động lực để các hộ vươn lên ổn định cuộc sống.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gửi yêu thương, gieo sự sống

Gửi yêu thương, gieo sự sống

Từ thiện

(GLO)- Từ những cá nhân, gia đình đến các tập thể tiêu biểu, phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nét đẹp trong đời sống cộng đồng. 

Trao hơn 700 suất cháo nghĩa tình cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

Trao hơn 700 suất cháo nghĩa tình cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

Từ thiện

(GLO)- Sáng 13-6, tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình “Bát cháo nghĩa tình”, trao hơn 700 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách xã Ia Púch

Khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách xã Ia Púch

Từ thiện

(GLO)- Chiều 5-6, Đồn Biên phòng Ia Púch phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình bà Rơ Mah Đi (trú tại làng Goòng, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai). Bà Rơ Mah Đi là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Chia sẻ yêu thương với bệnh nhi, học sinh và hộ gia đình khó khăn

Chia sẻ yêu thương với bệnh nhi, học sinh và hộ gia đình khó khăn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cùng Hội Người mù tỉnh, Hội Chữ thập đỏ phường Quy Nhơn đã kết nối vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ nhiều phần quà thiết thực ý nghĩa nhằm chung tay chia sẻ khó khăn với trẻ em khiếm thị, bệnh nhi, học sinh vượt khó và người dân khó khăn.

Lan tỏa tinh thần từ bi trong mùa phật đản

Lan tỏa tinh thần từ bi trong mùa Phật đản

Từ thiện

(GLO)- Mùa Phật đản năm nay, nhiều tự viện, tăng ni, phật tử và nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hướng về người nghèo, bệnh nhân và gia đình chính sách, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, nhân ái trong cộng đồng.

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

Từ thiện

(GLO)- Nhiều năm qua, các sư cô tại chùa Mỹ Hóa (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) đã lặng lẽ cưu mang trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và người già neo đơn. Họ được ví như những người gieo yêu thương nơi cửa thiền.

Tại xã Kon Gang, Ban Tổ chức trao 2 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi. Ảnh: Đ.Y

Hỗ trợ xây nhà tình nghĩa và trao học bổng cho học sinh nghèo

Xã hội

(GLO)- Hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026, ngày 22-5, Ban Tổ chức Giải Tennis thiện nguyện “Những người bạn năm 2026-Cúp Hội đồng hương Nam Yang tại TP. Hồ Chí Minh” phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa tại 2 xã Ia Băng và Kon Gang.

null