Bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đak Pơ

(GLO)- Sáng 8-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Nhà máy Đường An Khê (Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi) bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Hai căn nhà tình nghĩa được trao tặng cho 2 hộ ở xã Đăk Pơ là hộ ông Nguyễn Xe (SN 1949, trú thôn 4) và bà Bùi Thị Hồng Nga (SN 1984, trú thôn 2). Mỗi căn nhà có kinh phí xây dựng khoảng 100 triệu đồng. Trong đó, Nhà máy Đường An Khê hỗ trợ 2 hộ 120 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” xã Đak Pơ hỗ trợ 2 hộ 20 triệu đồng; phần kinh phí còn lại do các gia đình đối ứng.

Bàn giao 2 nhà tình nghĩa cho hộ có hoàn cảnh khó khăn ở Đak Pơ. Ảnh: N.T

Trong quá trình xây dựng, đoàn viên, thanh niên xã Đak Pơ đã hỗ trợ ngày công lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình để các gia đình có nơi ở ổn định.

Căn nhà của ông Nguyễn Xe có diện tích 44m², tổng kinh phí xây dựng 100 triệu đồng; căn nhà của bà Bùi Thị Hồng Nga có diện tích 50m², tổng kinh phí hơn 100,6 triệu đồng. Hai công trình được khởi công từ cuối tháng 4-2026 và hoàn thành vào cuối tháng 6-2026, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ đề ra.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa không chỉ giúp các hộ khó khăn có chỗ ở kiên cố, yên tâm lao động, sản xuất mà còn thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, doanh nghiệp và cộng đồng trong công tác chăm lo an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Pơ và Nhà máy Đường An Khê bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Bùi Thị Hồng Nga. Ảnh: N.T



Dịp này, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Pơ và Nhà máy Đường An Khê cũng trao tặng những phần quà ý nghĩa, gửi lời động viên đến các gia đình, tiếp thêm động lực để các hộ vươn lên ổn định cuộc sống.