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Trao nhiều phần quà tại Chương trình “Đồng hành cùng học sinh và y tế vùng khó khăn”

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CHU HẰNG CHU HẰNG
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(GLO)- Ngày 15-8, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Tơ Tung, Câu lạc bộ thiện nguyện Vì nụ cười trẻ thơ 72 (thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh) tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng học sinh và y tế vùng khó khăn” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trong chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng Mô hình y tế cộng đồng cho Trạm Y tế xã Kông Bơ La, gồm 2 giường bệnh, 1 bộ máy tạo oxy, 4 xe lăn, 4 cặp nạng và 2 ghế hỗ trợ vệ sinh tại chỗ.

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Ban tổ chức đã trao tặng Mô hình y tế cộng đồng cho Trạm Y tế xã Kông Bơ La. Ảnh: Chu Hằng

Tại xã Kbang, Ban tổ chức trao 10 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng; 5 xe đạp thể thao dành cho nam đã qua sử dụng cho các em học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh (xã Kbang).

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Ban tổ chức trao 10 suất học bổng cho học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh (xã Kbang). Ảnh: Chu Hằng

Tại xã Tơ Tung, Ban tổ chức trao 120 phần quà cho học sinh cấp I (mỗi phần quà gồm cặp, vở và dụng cụ học tập); 15 xe đạp đã qua sử dụng cho học sinh cấp I và cấp II; 20 suất học bổng cho học sinh cấp II, mỗi suất 500.000 đồng; 5 tủ thuốc học đường (gồm tủ thuốc và một số cơ số thuốc do Hội Nhà thuốc Vũng Tàu tài trợ); 11 bộ sách giáo khoa cấp I cho Trường Tiểu học và THCS Tơ Tung, Trường Tiểu học Kông Lơng Khơng và Trường THCS Kông Lơng Khơng.

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Ban tổ chức trao nhiều phần quà cho các em học sinh tại UBND xã Tơ Tung. Ảnh: Chu Hằng

Ngoài ra, đơn vị tài trợ còn trao tặng nhiều đồ dùng học tập khác cho Trường mẫu giáo Kông Lơng Khơng (xã Tơ Tung) và Trường mẫu giáo Bông hồng II (xã Kbang).

Tổng giá trị quà tặng, học bổng và các trang thiết bị trong chương trình khoảng 170 triệu đồng.

Clip: Chương trình “Đồng hành cùng học sinh và y tế vùng khó khăn”. Thực hiện: Chu Hằng
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