Câu lạc bộ Green Music Hoài Nhơn tổ chức đêm nhạc gây quỹ tri ân

Đêm nhạc gây quỹ do Câu lạc bộ Green Music Hoài Nhơn tổ chức vào tối 8-8. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, các thành viên Câu lạc bộ đã mang đến một số tiết mục âm nhạc như: “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Nỗi đau giữa hòa bình”, “Còn gì đẹp hơn”… tạo không khí sôi động, gần gũi và để lại những cảm xúc đẹp trong lòng khán giả. Đây cũng là dịp để các thành viên giao lưu, rèn luyện kỹ năng biểu diễn và lan tỏa tình yêu âm nhạc đến cộng đồng.

Thông qua đêm nhạc, Câu lạc bộ đã gây quỹ được hơn 3 triệu đồng. Toàn bộ số tiền dự kiến sẽ trao 2 suất quà (mỗi suất 1,5 triệu đồng) cho 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng đang sinh sống trên địa bàn phường Hoài Nhơn Đông.

Đêm nhạc gây quỹ của Câu lạc bộ Green Music Hoài Nhơn thu hút đông đảo người dân theo dõi, cổ vũ. Ảnh: ĐVCC

Hoạt động tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm và sự tri ân sâu sắc, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.