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Hỗ trợ hơn 300 triệu đồng xây dựng 7 căn nhà tình thương tại xã Kon Gang

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HỒNG UYÊN
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(GLO)- Sáng 7-8, Ban Tổ chức Giải Tennis - Pickleball thiện nguyện Cúp mỏ đá làng Bi lần thứ IV phối hợp với UBND xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã trao tặng kinh phí xây dựng 7 căn nhà tình thương cho các hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã.

Theo đó, 1 gia đình cựu chiến binh và 6 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tổng số tiền hơn 300 triệu đồng để xây dựng nhà ở.

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Ban Tổ chức Giải Tennis - Pickleball thiện nguyện Cúp mỏ đá làng Bi hỗ trợ kinh phí xây nhà ở cho các hộ nghèo ở xã Kon Gang. Ảnh: Huy Toàn

Trong đó, Ban Tổ chức giải vận động được hơn 200 triệu đồng; xã Kon Gang huy động thêm hơn 100 triệu đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và nhà hảo tâm.

Được biết, qua 3 mùa, Giải Tennis - Pickleball thiện nguyện Cúp mỏ đá làng Bi đã vận động được khoảng 3 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

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Cựu chiến binh Phạm Đăng Trường (làng Ktu) được hỗ trợ 75 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Ảnh: Huy Toàn

Bước sang mùa giải thứ 4, Ban Tổ chức giải tiếp tục hướng các hoạt động về cơ sở, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Theo kế hoạch, 6 căn nhà sẽ hoàn thành trước tháng 10-2026. Riêng căn nhà của cựu chiến binh Phạm Đăng Trường (làng Ktu) đã hoàn thành hơn 90% khối lượng.

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