Chung tay giúp đỡ hai anh em mồ côi viết tiếp ước mơ con chữ

(GLO)- Mẹ và bố lần lượt qua đời, hai anh em Nguyễn Văn Triều và Nguyễn Văn Đại (thôn Vinh Hà, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) sớm phải học cách tự đứng vững giữa cuộc sống chênh vênh.

Chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ đơn sơ của hai anh em Nguyễn Văn Triều và Nguyễn Văn Đại ở thôn Vinh Hà. Căn nhà do bố mẹ để lại, được xây từ năm 2009. Triều vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, còn em trai Nguyễn Văn Đại vừa hoàn thành chương trình lớp 11 tại Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Mẹ các em qua đời cách đây 8 năm do tai biến mạch máu não. Tháng 12-2021, bố em là Nguyễn Văn Vỹ (SN 1983) cũng mất sau thời gian tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. “Bố mất quá đột ngột, em vô cùng sốc. Hai anh em khi đó chỉ biết ngồi lặng đi, nhìn nhau mà không hiểu rồi cuộc sống sẽ rẽ sang hướng nào”-Triều nhớ lại.

Hai anh em Nguyễn Văn Triều (áo vàng) và Nguyễn Văn Đại luôn cố gắng học tập thật tốt. Ảnh: Chu Hằng

Được biết, khi còn sống, bố hai em là Trưởng nhóm Thiện Nguyện Tâm Đức (xã Chư Sê) đã kết nối với nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài địa phương.

Cuộc sống của hai anh em Triều dựa vào sự đỡ đần của bà nội và họ hàng. Bà Phan Thị Thư (SN 1948)-bà nội của 2 em sống cách đó vài căn nhà, cho hay: “Lúc cha hai đứa mới mất, trong nhà chả có gì, một tay tôi cùng các cô, dì, chú, bác lo liệu. Hằng ngày tôi dọn dẹp rồi cơm nước cho tụi nhỏ, nghĩ thương các cháu lắm”.

Hai anh em Nguyễn Văn Triều (áo vàng) và Nguyễn Văn Đại luôn cố gắng học tập thật tốt. Ảnh: Chu Hằng

Với khoản trợ cấp xã hội 500.000 đồng mỗi tháng, bà vẫn cố gắng chắt chiu để hỗ trợ hai cháu đi học. Ngoài ra, gia đình có 5 sào rẫy cho thuê với giá 15 triệu đồng trong 3 năm. “Khoản trợ cấp và nguồn thu ít ỏi từ việc cho thuê đất khó đáp ứng đủ chi phí sinh hoạt và học tập ngày càng tăng của hai cháu. Hiện hai cháu cũng chuẩn bị bước vào quãng đường đại học nên càng phải lo lắng nhiều thứ”-bà Thư cho biết.

Dù hoàn cảnh khó khăn, Triều vẫn duy trì thành tích học tập ổn định. Nhiều năm liền, em đạt học lực khá, riêng lớp 12 em đạt học lực tốt. Em còn tích cực tham gia các hoạt động của trường, đặc biệt là câu lạc bộ văn nghệ và các phong trào, hội thi học sinh thanh lịch.

“Em thích hát nên mỗi khi có dịp tham gia văn nghệ ở trường là em đều đăng ký. Để có thể theo đuổi đam mê ca hát của mình, em đặt nguyện vọng vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn khối ngành Thanh Nhạc. Em mong sau này sẽ có công việc ổn định để nuôi bà và em trai”-Triều bày tỏ.

Nhận xét về học trò, cô Hoàng Thị Hương - Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A9 cho biết: “Triều có học lực tốt, là học sinh ngoan và có ý thức vươn lên. Sau biến cố gia đình, em từng chững lại nhưng đã nỗ lực rất nhiều để ổn định việc học. Nhà trường luôn ưu tiên hỗ trợ em mỗi khi có học bổng hay phần quà. Trong các hoạt động văn nghệ, em thường xuyên tham gia. Tôi cũng thường xuyên định hướng, bảo ban em về dự định tương lai”.

Trong khi đó, em trai Nguyễn Văn Đại đang nỗ lực học tập theo khối tự nhiên, với định hướng thi các tổ hợp A00, B00. Dù còn gặp khó khăn ở một số môn như Toán và Tiếng Anh, Đại vẫn không ngừng cố gắng. “Hàng ngày, ngoài giờ học trên lớp, em vẫn lên thời gian biểu tự học. Kết quả năm lớp 11 vừa qua em đạt học lực tốt. Năm học cuối cấp sắp tới, em tiếp tục nỗ lực học tập và phấn đấu đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT”-Đại nói.

Thầy Nguyễn Văn Hải (thôn Ia Blang 1, xã Chư Sê) - Người thường xuyên kêu gọi hỗ trợ hai anh em bày tỏ: “Tôi và bố của hai cháu là anh em thân thiết. Từ khi bố mẹ hai cháu qua đời, tôi luôn cố gắng kết nối các nhà hảo tâm và thường xuyên động viên các cháu cố gắng học tập để có tương lai tốt hơn”.

Không chỉ chăm chỉ học tập, hai anh em còn chăm chỉ việc nhà. Ảnh: Chu Hằng

Hiện tại, cánh cửa đại học đang đến gần, nỗi lo về chi phí học tập trở thành gánh nặng lớn đối với hai anh em. Với điều kiện kinh tế hiện tại, việc tiếp tục học lên cao là một thử thách không nhỏ. Dẫu vậy, trong khó khăn, hai anh em vẫn giữ cho mình một niềm tin giản dị là được tiếp tục đến trường. Đại chia sẻ: “Chỉ cần có cơ hội học tiếp, hai anh em chúng em sẽ cố gắng hết sức mình”.