Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 lượt người lao động và nhân dân tại Lào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN THÚY
ĐÌNH KHOA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trong 2 ngày (28 và 29-6), Công ty Hợp tác kinh tế 385 phối hợp với Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15) tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người lao động, nhân dân bản Kạ Xổm (cụm bản Hạ Lang, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào).

Tham gia chương trình có Thượng tá, bác sĩ CKII Phạm Xuân An - Giám đốc Bệnh viện Quân y 15; Trung tá Nguyễn Tất Dần - Phó Giám đốc Công ty Hợp tác kinh tế 385; đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Công ty; cán bộ bản Kạ Xổm, cụm bản Hạ Lang.

Tại chương trình, các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 15 đã tổ chức thăm khám, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn phòng - chống một số bệnh thường gặp, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt người là cán bộ bản, người lao động và nhân dân địa phương.

6-can-bo-y-bac-si-benh-vien-quan-y-15-tham-kham-suc-khoe-cho-nguoi-dan-tai-chuong-trinh.jpg
Y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 15 thăm khám sức khỏe cho người dân tại chương trình. Ảnh: Đình Khoa

Theo Trung tá Nguyễn Tất Dần - Phó Giám đốc Công ty Hợp tác kinh tế 385, trong 20 năm xây dựng và phát triển trên đất nước Lào, Công ty luôn xác định thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh phải gắn chặt với công tác dân vận, an sinh xã hội và chăm lo đời sống của người lao động, nhân dân trên địa bàn.

Việc triển khai chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí nhằm giúp người lao động và nhân dân nước bạn được kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm một số bệnh thường gặp, nâng cao ý thức phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe.

Qua đó, Công ty cũng mong muốn tiếp tục thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự gắn bó lâu dài với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương nơi đơn vị đứng chân.

1-thuong-ta-bac-si-chuyen-khoa-ii-pham-xuan-an-giam-doc-benh-vien-quan-y-15-kham-suc-khoe-cho-nguoi-dan-nuoc-ban-lao.jpg
Thượng tá, bác sĩ CKII Phạm Xuân An - Giám đốc Bệnh viện Quân y 15 khám sức khỏe cho người dân Lào. Ảnh: Đình Khoa

Dịp này, Công ty Hợp tác kinh tế 385 đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực, góp phần động viên người lao động và nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, gắn bó với địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là trên 120 triệu đồng.

Ông Vi Von - Tan Công Chay - Trưởng bản Hạ Lang và ông Xẻng Chăn - Phăn Sả Mảy - Trưởng bản Kạ Xổm cũng đã đại diện chính quyền địa phương cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ thường xuyên của Công ty Hợp tác kinh tế 385 đối với người lao động và nhân dân các bản trong thời gian qua.

Đồng thời khẳng định, chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà lần này giúp bà con được chăm sóc sức khỏe, thêm yên tâm lao động, sản xuất. Đây cũng là việc làm ý nghĩa, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

2-trung-ta-nguyen-tat-dan-pho-giam-doc-cong-ty-hop-tac-kinh-te-385-trao-qua-tang-nguiowif-lao-dong-va-nhan-dan-nuoc-ban-lao.jpg
Trung tá Nguyễn Tất Dần - Phó Giám đốc Công ty Hợp tác kinh tế 385 tặng quà cho người lao động và nhân dân Lào. Ảnh: Đình Khoa

Hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà nằm trong chương trình công tác dân vận năm 2026, hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Công ty Hợp tác kinh tế 385 (19/7/2006 - 19/7/2026).

Qua đó, tiếp tục lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, phẩm chất người lính Binh đoàn 15 trên đất nước Lào anh em; góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trao hơn 700 suất cháo nghĩa tình cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

Trao hơn 700 suất cháo nghĩa tình cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

Từ thiện

(GLO)- Sáng 13-6, tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình “Bát cháo nghĩa tình”, trao hơn 700 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách xã Ia Púch

Khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách xã Ia Púch

Từ thiện

(GLO)- Chiều 5-6, Đồn Biên phòng Ia Púch phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình bà Rơ Mah Đi (trú tại làng Goòng, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai). Bà Rơ Mah Đi là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Lan tỏa tinh thần từ bi trong mùa phật đản

Lan tỏa tinh thần từ bi trong mùa Phật đản

Từ thiện

(GLO)- Mùa Phật đản năm nay, nhiều tự viện, tăng ni, phật tử và nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hướng về người nghèo, bệnh nhân và gia đình chính sách, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, nhân ái trong cộng đồng.

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

Từ thiện

(GLO)- Nhiều năm qua, các sư cô tại chùa Mỹ Hóa (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) đã lặng lẽ cưu mang trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và người già neo đơn. Họ được ví như những người gieo yêu thương nơi cửa thiền.

Tại xã Kon Gang, Ban Tổ chức trao 2 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi. Ảnh: Đ.Y

Hỗ trợ xây nhà tình nghĩa và trao học bổng cho học sinh nghèo

Xã hội

(GLO)- Hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026, ngày 22-5, Ban Tổ chức Giải Tennis thiện nguyện “Những người bạn năm 2026-Cúp Hội đồng hương Nam Yang tại TP. Hồ Chí Minh” phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa tại 2 xã Ia Băng và Kon Gang.

null