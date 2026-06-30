Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 lượt người lao động và nhân dân tại Lào

(GLO)- Trong 2 ngày (28 và 29-6), Công ty Hợp tác kinh tế 385 phối hợp với Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15) tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người lao động, nhân dân bản Kạ Xổm (cụm bản Hạ Lang, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào).

Tham gia chương trình có Thượng tá, bác sĩ CKII Phạm Xuân An - Giám đốc Bệnh viện Quân y 15; Trung tá Nguyễn Tất Dần - Phó Giám đốc Công ty Hợp tác kinh tế 385; đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Công ty; cán bộ bản Kạ Xổm, cụm bản Hạ Lang.

Tại chương trình, các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 15 đã tổ chức thăm khám, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn phòng - chống một số bệnh thường gặp, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt người là cán bộ bản, người lao động và nhân dân địa phương.

Y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 15 thăm khám sức khỏe cho người dân tại chương trình. Ảnh: Đình Khoa

Theo Trung tá Nguyễn Tất Dần - Phó Giám đốc Công ty Hợp tác kinh tế 385, trong 20 năm xây dựng và phát triển trên đất nước Lào, Công ty luôn xác định thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh phải gắn chặt với công tác dân vận, an sinh xã hội và chăm lo đời sống của người lao động, nhân dân trên địa bàn.

Việc triển khai chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí nhằm giúp người lao động và nhân dân nước bạn được kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm một số bệnh thường gặp, nâng cao ý thức phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe.

Qua đó, Công ty cũng mong muốn tiếp tục thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự gắn bó lâu dài với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương nơi đơn vị đứng chân.

Thượng tá, bác sĩ CKII Phạm Xuân An - Giám đốc Bệnh viện Quân y 15 khám sức khỏe cho người dân Lào. Ảnh: Đình Khoa

Dịp này, Công ty Hợp tác kinh tế 385 đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực, góp phần động viên người lao động và nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, gắn bó với địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là trên 120 triệu đồng.

Ông Vi Von - Tan Công Chay - Trưởng bản Hạ Lang và ông Xẻng Chăn - Phăn Sả Mảy - Trưởng bản Kạ Xổm cũng đã đại diện chính quyền địa phương cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ thường xuyên của Công ty Hợp tác kinh tế 385 đối với người lao động và nhân dân các bản trong thời gian qua.

Đồng thời khẳng định, chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà lần này giúp bà con được chăm sóc sức khỏe, thêm yên tâm lao động, sản xuất. Đây cũng là việc làm ý nghĩa, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Trung tá Nguyễn Tất Dần - Phó Giám đốc Công ty Hợp tác kinh tế 385 tặng quà cho người lao động và nhân dân Lào. Ảnh: Đình Khoa

Hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà nằm trong chương trình công tác dân vận năm 2026, hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Công ty Hợp tác kinh tế 385 (19/7/2006 - 19/7/2026).

Qua đó, tiếp tục lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, phẩm chất người lính Binh đoàn 15 trên đất nước Lào anh em; góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.