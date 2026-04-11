Công ty Hợp tác kinh tế 385 tặng 108 suất quà cho công nhân và người dân Lào

(GLO)- Từ ngày 6 đến 11-4, tại tỉnh Attapeu (nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào), Công ty Hợp tác kinh tế 385 (Binh đoàn 15) tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà và đón Tết cổ truyền Bunpimay cùng công nhân và người dân địa phương.

Tham dự chương trình, về phía Công ty Hợp tác kinh tế 385 có Đại tá Nguyễn Thành Chung - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty; Thượng tá Hoàng Trung Sơn - Phó Giám đốc Công ty.

Về phía địa phương có đồng chí Sỉ Lay - Sỉ Sá Veng Súc - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch chính quyền tỉnh Attapeu; đại diện Sở Lao động và Phúc lợi xã hội tỉnh Attapeu; lãnh đạo huyện, Công an huyện Samakkhixay; cùng cấp ủy, chính quyền và người dân bản Sock.

Đại tá Nguyễn Thành Chung - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Hợp tác kinh tế 385 phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Quý

Tại chương trình, lãnh đạo Công ty Hợp tác kinh tế 385 đã thông tin khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua; nhấn mạnh sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và đội ngũ công nhân người Lào trong quá trình tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp Tết Bunpimay, lãnh đạo Công ty gửi lời chúc toàn thể cán bộ, nhân dân và người lao động đón một năm mới an khang, hạnh phúc, đoàn kết và đạt nhiều thắng lợi.

Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm với nhiều hoạt động ý nghĩa như: tổ chức lễ đón Tết Bunpimay; trao quà cho công nhân và người dân; nghi lễ buộc chỉ cổ tay theo phong tục truyền thống của nhân dân Lào; giao lưu văn hóa, văn nghệ và liên hoan đón Tết cùng bà con.

Công ty tặng quà cho công nhân và người dân nước bạn Lào. Ảnh: Thanh Quý

Dịp này, Công ty đã trao tặng 61 suất quà cho cán bộ, công nhân và các hộ gia đình gắn kết; đồng thời tặng quà cho 47 công nhân người Lào có thời gian gắn bó với Công ty từ 5 năm trở lên. Tổng giá trị quà tặng trên 135 triệu đồng.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trung đoàn 739 vững bước đi lên

Chính trị

(GLO)- Phát huy truyền thống hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn Bộ binh 739 không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đồng thời đẩy mạnh công tác dân vận, góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân.

(GLO)- Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã triển khai hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, tăng cường niềm tin, giữ vững ổn định khu vực biên giới.

(GLO)- Ngày 20-3 vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của lực lượng vũ trang tỉnh. Đây là những cá nhân tiêu biểu về tinh thần nỗ lực, sáng tạo và cống hiến, góp phần lan tỏa các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị.

(GLO)- Bước vào mùa huấn luyện tân binh năm 2026, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh tiếp tục chú trọng chăm lo cho tân binh từng chi tiết, từ sinh hoạt đến thao trường huấn luyện.

