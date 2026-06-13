(GLO)- Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Cục Phương tiện không người lái. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hiện đại hóa Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sự ra đời của Cục Phương tiện không người lái không chỉ phù hợp với xu thế phát triển của khoa học quân sự thế giới, mà còn góp phần tối ưu hóa sức mạnh chiến đấu tổng hợp của quân đội ta, nâng cao năng lực ứng phó nhanh, linh hoạt.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan khu trưng bày vũ khí, trang bị kỹ thuật không người lái. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu Cục Phương tiện không người lái nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Cục; xây dựng hệ thống quy chế hoạt động đồng bộ trên các mặt công tác; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị, không để xảy ra mất an toàn...

Đại tá Nguyễn Văn Trường - Cục trưởng Cục Phương tiện không người lái cũng khẳng định: Cán bộ, chiến sĩ đơn vị sẽ luôn đoàn kết thống nhất, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm; nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định lực lượng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Đồng thời, tập trung huấn luyện khai thác, làm chủ các trang thiết bị hiện đại; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng phương án tác chiến hiệp đồng linh hoạt, hiệu quả, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi tình huống chiến tranh công nghệ cao.