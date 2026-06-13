Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Thành lập Cục Phương tiện không người lái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo VGP News, TTO)

(GLO)- Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Cục Phương tiện không người lái. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hiện đại hóa Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sự ra đời của Cục Phương tiện không người lái không chỉ phù hợp với xu thế phát triển của khoa học quân sự thế giới, mà còn góp phần tối ưu hóa sức mạnh chiến đấu tổng hợp của quân đội ta, nâng cao năng lực ứng phó nhanh, linh hoạt.

thanh-lap-cuc-phuong-tien-khong-nguoi-lai.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan khu trưng bày vũ khí, trang bị kỹ thuật không người lái. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu Cục Phương tiện không người lái nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Cục; xây dựng hệ thống quy chế hoạt động đồng bộ trên các mặt công tác; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị, không để xảy ra mất an toàn...

Đại tá Nguyễn Văn Trường - Cục trưởng Cục Phương tiện không người lái cũng khẳng định: Cán bộ, chiến sĩ đơn vị sẽ luôn đoàn kết thống nhất, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm; nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định lực lượng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Đồng thời, tập trung huấn luyện khai thác, làm chủ các trang thiết bị hiện đại; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng phương án tác chiến hiệp đồng linh hoạt, hiệu quả, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi tình huống chiến tranh công nghệ cao.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Chính trị

(GLO)- Sáng 10-6, Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 5-6, các đồn biên phòng xã Ia Nan và Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức ra quân trồng cây tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS đang được xây dựng trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

null