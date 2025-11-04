Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Ngày 4-11, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai Kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm theo Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

bo-chqs-tinh-trien-khai-ke-hoach-su-dung-phuong-tien-bay-khong-nguoi-lai-ung-pho-voi-bao-kalmaegi.jpg
Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã triển khai Kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) để ứng phó với bão Kalmaegi. Ảnh minh họa.

Trong đó, Bộ CHQS tỉnh đã chuẩn bị và hiệp đồng các loại phương tiện bay không người lái với các đơn vị gồm: 1 flycam trinh sát của Bộ CHQS tỉnh và 5 chiếc hiệp đồng với Phân viện Điều tra, quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; 5 drone vận tải (Agras T-40, Agras T-50) từ Công ty TNHH Chuyển đổi số Đăng ký bay Việt Nam và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Trung Tiến.

z7187344683611-50585e58d79b35fe94a2ee9dd52c1b50.jpg
Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ. Ảnh: H.P
z7187295619107-d072d95454ee151de33eba91971e8a81.jpg
Đại tá Nguyễn Thế Vinh- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh (bên trái) giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn tập trung theo dõi diễn biến của bão Kalmaegi để chủ động ứng phó. Ảnh: H.P

Bộ CHQS tỉnh cũng đã chỉ đạo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối người và phương tiện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

