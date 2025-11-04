Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Ngày 4-11, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai Kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm theo Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.
Trong đó, Bộ CHQS tỉnh đã chuẩn bị và hiệp đồng các loại phương tiện bay không người lái với các đơn vị gồm: 1 flycam trinh sát của Bộ CHQS tỉnh và 5 chiếc hiệp đồng với Phân viện Điều tra, quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; 5 drone vận tải (Agras T-40, Agras T-50) từ Công ty TNHH Chuyển đổi số Đăng ký bay Việt Nam và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Trung Tiến.
Bộ CHQS tỉnh cũng đã chỉ đạo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối người và phương tiện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.
(GLO)- Chiều 2-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão Kalmaegi.
(GLO)- Trong năm 2024 và 2025, Binh đoàn 15 triển khai chương trình trao tặng bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.
(GLO)- Bác sĩ Trình Công Tuấn-Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, trong 9 tháng năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 27.349 ca tai nạn thương tích (TNTT), trong đó có 4.499 ca (có 88 ca tử vong) ở độ tuổi từ 0 đến 14 tuổi.
(GLO)- Ở xã biên giới Ia Mơ (tỉnh Gia Lai), người dân làng Ring luôn nhắc về anh Nguyễn Văn Toàn-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Quản lý làng với sự tin tưởng, quý mến. Những năm qua, anh là “đầu tàu” của làng Ring.
(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa triển khai hệ thống tra cứu số giấy phép lái xe tích hợp trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh. Người dân sau khi hoàn thành kỳ sát hạch giấy phép lái xe có thể chủ động tra cứu bằng số CCCD/Căn cước.
(GLO)- Mặc dù được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo hình thức xã hội hóa nhưng nhiều khu chợ ở phía Tây Gia Lai lại rơi vào cảnh đìu hiu, vắng người mua bán. Trái lại, các điểm chợ tạm, chợ cóc hoạt động tự phát ngày càng nhiều, gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí nguồn lực đầu tư.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND xã Ia Pa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án sửa chữa đường Hùng Vương và đường Quang Trung, sau khi báo chí phản ánh về chất lượng thi công.
(GLO)- Sáng 31-10, Công an xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) cho biết, khoảng 20 giờ 30 tối 30-10, tại bờ tràn đoạn thôn Phú Hưng đi Thuận Hòa, anh Nguyễn Công Vân-Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự (ANTT) thôn Mỹ Thạch đã dũng cảm lao xuống dòng nước xiết để cứu người bị nạn.
(GLO)- Giữa những ngày miền Trung oằn mình trong lũ dữ, từ xã đảo Nhơn Châu, những gói cá rim nhỏ bé nhưng chứa đựng tấm lòng rộng lớn đang vượt sóng đến với đồng bào. Không ồn ào, phô trương, đó là cách người dân xã đảo gửi đi yêu thương đến bà con vùng lũ.
(GLO)- Ngày 29-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Quỹ hỗ trợ ngư dân cùng chính quyền các địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình, thân nhân thuyền viên 2 tàu cá gặp nạn trên biển.
(GLO)- Sáng 29-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất. Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo đặt chỉ tiêu tiếp nhận 47.000 đơn vị máu trong năm 2026.
(GLO)- Ngày 29-10, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Thường trực Đảng ủy xã và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước đã trao 280 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ bị thiệt hại do bão số 10 và số 11 gây ra.
(GLO)- Giai đoạn 2020-2025, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã huy động nguồn lực trị giá 825,838 tỷ đồng; qua đó, giúp đỡ hơn 1,2 triệu lượt người nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tỉnh Gia Lai cũ huy động 344,5 tỷ đồng và tỉnh Bình Định đạt 481,34 tỷ đồng.
(GLO)- Bộ Tài chính đã ban hành thông tư sửa đổi quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến.
(GLO)- Các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có những hình thức hỗ trợ để từng bước đưa chính quyền đến gần dân hơn. Việc thực hiện một số thủ tục hành chính đối với người dân đã trở nên đơn giản, nhẹ nhàng và ấm áp sự quan tâm.
(GLO)- Trong mắt người dân, bà Trần Thị Thanh Tuyền-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) là một cán bộ “nói đi đôi với làm”, sâu sát cơ sở và luôn tận tụy, trách nhiệm vì công việc chung.
(GLO)- Ngày 27-10, tại điểm trường làng Plong thuộc Trường Mầm non 17-3 (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ khởi công xây dựng 2 phòng học, phòng bếp, hệ thống cấp nước và mái che phục vụ học tập, sinh hoạt cho học sinh.
(GLO)- Sáng 27-10, tại làng Stơr (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai), Hội Nữ kháng chiến Bình Dương (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với UBND xã Tơ Tung tổ chức chương trình trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Sáng 27-10, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai đã trao 100 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai để ủng hộ người dân các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa bão, lũ lụt vừa qua.
(GLO)- Sáng 27-10, theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai, đơn vị vừa tiến hành cấp cứu cho sản phụ được lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) dùng xe đặc chủng mở đường đưa đến bệnh viện.
(GLO)- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, được xem là giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh. Thời gian qua, hoạt động này được các ngành, địa phương quan tâm triển khai hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống cho người dân.