Mua sắm khẩn cấp thiết bị bay không người lái để ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Chiều 2-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão Kalmaegi.

Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh. Ảnh: Hồng Thương

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, khả năng bão Kalmaegi sẽ ảnh hưởng đến vùng biển và đất liền của tỉnh Gia Lai từ ngày 5 đến 7-11. Trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực phía Đông tỉnh có lượng mưa phổ biến 20-50 mm.

Tính đến 11 giờ trưa 2-11, mực nước các sông trong tỉnh đang ở mức dưới báo động 1. Tại khu vực phía Đông tỉnh có 164 hồ chứa có dung tích 291,87 triệu m3 (đạt 43% dung tích thiết kế, bằng 151% so với cùng kỳ năm 2024).

Triển khai công tác ứng phó với cơn bão Kalmaegi, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chi cục Thủy sản, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng UBND các xã, phường ven biển đã thông báo cho 5.777 tàu thuyền biết thông tin để chủ động phòng tránh.

Ngành chức năng và các địa phương ở khu vực phía Đông tỉnh cũng đã rà soát và tiến hành sơ tán 21/71 hộ dân thuộc các khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi tránh trú an toàn (có 6 hộ đã trở về lại nhà).

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, diễn biến của bão Kalmaegi vô cùng phức tạp. Do đó, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão, tình hình mưa lũ và triển khai quyết liệt các phương án ứng phó.

Trọng tâm là sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện khơi thông các điểm nghẽn gây cản trở thoát lũ; quản lý chặt chẽ phương tiện tàu thuyền ra khơi, bảo đảm an toàn cho khu neo đậu tàu thuyền và nuôi trồng thủy sản; phối hợp đảm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của người dân trong quá trình ứng phó.

Cùng với đó, mua sắm khẩn cấp thiết bị bay không người lái để phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, nhiên liệu, lương thực và vật tư thiết yếu để phối hợp hỗ trợ các địa phương di dời người dân tại các điểm xung yếu có thể xảy ra sạt lở, ngập lụt đến nơi tránh trú an toàn theo phương châm "4 tại chỗ".

Đồng thời, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời theo phương án cập nhật 2 bản tin tuyên truyền/ngày và nâng lên phát cảnh báo 2 tiếng/lần khi bão vào về diễn biễn cơn bão và tình hình mưa lũ.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các xã, phường cần nâng cấp dự báo, đặc biệt là tình hình mưa để có phương án di dời dân từ sớm, từ xa; kiên quyết di dời tất cả người dân ở khu vực ngập lụt cho đến khi hết bão mới được quay trở về.

Cùng với đó, bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực trọng điểm, nhất là những nơi có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập do sạt lở, ngập lụt để hỗ trợ người dân; hướng dẫn người dân kê cao đồ đạc và thu hoạch nông sản nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cơn bão gây ra.

