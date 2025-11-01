(GLO)- Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Đông và xã Nhơn Châu vào ngày 1-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu cần nâng tầm thương hiệu du lịch Quy Nhơn trên bản đồ du lịch thế giới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phường, xã đã báo cáo kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh-quốc phòng sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa phải) kiểm tra một dự án phát triển đô thị tại phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: N.H

Theo báo cáo, sau 4 tháng đi vào hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy chính quyền hoạt động ổn định, hiệu quả. Các trung tâm phục vụ hành chính công đáp ứng tốt các yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội như: tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công... đạt kết quả khả quan.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H

Đáng ghi nhận, tại phường Quy Nhơn, tốc độ tăng giá trị sản phẩm quý III-2025 đạt 8,25% so với cùng kỳ; trong đó, ngành công nghiệp-xây dựng tăng 8,5%, nhóm ngành dịch vụ tăng 11,2%.

Tại phường Quy Nhơn Bắc, 9 tháng năm 2025 đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm 8,46% so cùng kỳ; thu ngân sách đạt hơn 61,3 tỷ đồng, bằng 92,9% so với dự toán năm.

Trong khi đó, 9 tháng, phường Quy Nhơn Nam tăng trưởng giá trị sản phẩm đạt 6,69%; thu ngân sách hơn 156 tỷ đồng, bằng 92,6% so dự toán năm.

Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Nguyễn Hữu Khúc nêu đề xuất, kiến nghị nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế đô thị, du lịch trong giai đoạn tới. Ảnh: N.H

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, các phường, xã vẫn còn hạn chế, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Một số địa phương chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, chưa tạo được đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội.

Cùng với đó, công tác đầu tư hạ tầng kinh tế đô thị chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Năng lực, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao… Đây là những “điểm nghẽn” cần được tháo gỡ kịp thời trong thời gian tới.

Bí thư phường Quy Nhơn Nam Đặng Mạnh Cường báo cáo kết quả phát triển kinh tế-xã hội của phường trong 10 tháng năm 2025. Ảnh: N.H

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phường, xã đã nêu nhiều đề xuất, kiến nghị với tỉnh về việc tăng cường biệt phái cán bộ có trình độ chuyên môn sâu giúp các địa phương giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quản lý tài chính, quy hoạch, xây dựng; phân cấp, phân quyền mạnh hơn để giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư hạ tầng đô thị, thương mại, dịch vụ; quan tâm nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp…

Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông Trần Việt Quang báo cáo các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn. Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả phát triển kinh tế-xã hội mà các phường, xã đã đạt được trong 10 tháng năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông được tỉnh xác định là vùng động lực phát triển trọng điểm của tỉnh.

Với tiềm năng, lợi thế sẵn có, dư địa phát triển của các địa phương trong những năm tới là rất lớn, nhất là trong các lĩnh vực phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch...

Do đó, để tăng tốc phát triển trong giai đoạn tới, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu từng phường phải có tầm nhìn xa, khát vọng vươn lên, đặt mình trong tổng thể phát triển chung của cả khu vực phía Đông tỉnh và của cả tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: N.H

“Từng cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải làm việc tâm huyết, trách nhiệm, định hình cái gì phải giải quyết cấp bách, cái gì làm lâu dài, cái gì cần đầu tư để tạo dư địa phát triển cho các năm sau”-Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cán bộ trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các phường, xã tập trung rà soát, điều chỉnh, sắp xếp lại tổ chức bộ máy phù hợp với vị trí việc làm, đúng năng lực, sở trường.

Cùng với đó, tổ chức tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng hoặc đề xuất cơ quan cấp trên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) khảo sát việc triển khai dự án đô thị, thương mại trên địa bàn phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: N.H

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị các xã, phường tập trung hoàn thành đồ án quy hoạch chung của từng địa phương gắn với quy hoạch chung của tỉnh; tiếp tục rà soát, thực hiện quy hoạch phục vụ chỉnh trang, phát triển đô thị.

Đồng thời, khẩn trương triển khai thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng đã được lập quy hoạch; tập trung tổ chức bồi thường, hỗ trợ và kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công từng dự án, tạo dư địa phát triển trong những năm sau.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ trái sang) khảo sát các điểm đầu tư tạo điểm nhấn du lịch ven bãi biển Quy Nhơn. Ảnh: N.H

Cùng với đó, các địa phương cần tăng cường chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường; triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm; nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn lưu ý: Quy Nhơn vừa được Tạp chí du lịch danh tiếng Lonely Planet (Australia) bình chọn là một trong 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026. Do đó, các địa phương phải xem đây là cơ hội để quảng bá, nâng tầm thương hiệu du lịch Quy Nhơn trên bản đồ du lịch thế giới.

Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân quyền, phân cấp theo cơ chế “địa phương quyết-địa phương làm-địa phương chịu trách nhiệm”. Vì vậy, các phường, xã cần tích cực, chủ động, quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ trong mọi hoạt động; xây dựng mối quan hệ phối hợp, hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan Đảng và chính quyền. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu nhằm phát huy hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước ở địa phương.