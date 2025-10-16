Gia Lai chủ động, sáng tạo trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về công tác cải cách hành chính vào sáng 16-10, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Nguyễn Văn Hồi đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của tỉnh Gia Lai trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vũ

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vũ

Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7-2025, UBND tỉnh Gia Lai đã thực hiện rà soát kết quả thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định (cũ).

Trên cơ sở đó, tỉnh đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2025 bảo đảm đúng tiến độ, mang tính kế thừa và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chưa hoàn thành của 2 địa phương trước sáp nhập.

Kế hoạch xác định 34 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm của tỉnh; đến nay đã có 22/34 nhiệm vụ được triển khai và hoàn thành.

Hiện tỉnh Gia Lai đang cung cấp 877 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đạt tỷ lệ 85,7% tổng số dịch vụ công đủ điều kiện. Từ ngày 1-7 đến 30-9-2025, toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 365.800 hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trước và đúng hạn đạt 97,5%.

Bên cạnh đó, 99% dữ liệu hồ sơ đầu vào đã được số hóa, tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 95%; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa của tỉnh đạt 67%.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiến nghị với đoàn kiểm tra về một số vấn đề vướng mắc tại địa phương. Ảnh: Hoàng Vũ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiến nghị với đoàn kiểm tra về một số vấn đề vướng mắc tại địa phương. Ảnh: Hoàng Vũ

Đối với công tác rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành thuộc tỉnh rà soát, đề xuất phương án cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị.

Theo đó, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án cắt giảm thời gian giải quyết, chi phí tuân thủ 235 TTHC thuộc phạm vi, trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh gặp một số khó khăn như: số lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại các đơn vị hành chính cấp xã còn thiếu, chất lượng chưa đồng đều; không đủ nhân lực có chuyên môn sâu trên các lĩnh vực công nghệ thông tin, đất đai, tài chính, kế toán, xây dựng…

Công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC còn gặp một số vướng mắc, bất cập liên quan đến việc kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống phần mềm chuyên ngành do bộ, ngành Trung ương quản lý với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh (VNPT iGate).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiến nghị với Đoàn kiểm tra một số nội dung còn vướng mắc, khó khăn sau hơn 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, tỉnh kiến nghị Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan sớm rà soát, sửa đổi các thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm; trong đó, nghiên cứu xây dựng vị trí việc làm ở cấp xã phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn của địa phương.

Tỉnh cũng đề xuất Trung ương hỗ trợ kinh phí để chỉnh lý, số hóa tài liệu của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trước khi sáp nhập; đầu tư hệ thống kho lưu trữ số thống nhất trên phạm vi cả nước...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, hoạt động hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh mong muốn Bộ Nội vụ cùng các bộ, ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện cải cách hành chính; đồng thời, phối hợp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và những năm tiếp theo.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vũ

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vũ

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của tỉnh Gia Lai trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Thứ trưởng, Gia Lai là địa phương có nhiều cách làm mới, mang tính đột phá, thể hiện sự quyết liệt của lãnh đạo tỉnh trong chỉ đạo, điều hành và đã ban hành kịp thời các kế hoạch, văn bản về cải cách hành chính. Nhờ đó, bộ máy chính quyền được vận hành hiệu quả, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ 6 trụ cột cải cách hành chính, gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy con người làm trung tâm.

Bên cạnh đó, tỉnh cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin; đẩy mạnh truyền thông đến người dân về cải cách hành chính; có chính sách hỗ trợ, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xa nhà sau sáp nhập.

Các ý kiến, kiến nghị của địa phương được Đoàn kiểm tra ghi nhận và sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan liên quan xem xét, nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và tổ chức bộ máy trong thời gian tới.

