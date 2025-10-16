Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Bộ Nội vụ làm việc với xã Tuy Phước

(GLO)-Chiều 15-10, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Tuy Phước về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính.

Đại diện lãnh đạo xã Tuy Phước cho biết: Ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, địa phương xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào cải cách thể chế, tổ chức bộ máy và thủ tục hành chính. Từ ngày 1-7 đến 13-10, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận hơn 5.100 hồ sơ, trong đó, hơn 4.960 hồ sơ được giải quyết và trả kết quả đúng hoặc trước hạn. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%, cấp kết quả điện tử gần 93%.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của xã vẫn còn một số khó khăn như: chất lượng hồ sơ lập trên phần mềm Idesk chưa cao; thiếu công chức chuyên môn ở các lĩnh vực công nghệ thông tin, du lịch... ảnh hưởng đến công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch trung và dài hạn.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi (thứ 2, từ trái sang) nghe đại diện lãnh đạo xã Tuy Phước báo cáo công tác cải cách hành chính. Ảnh: T.K

Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, trong thời gian tới, UBND xã sẽ triển khai mô hình “Hành chính phục vụ người dân” trên 3 nhóm thủ tục hành chính gồm: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất; đăng ký kết hôn. Đồng thời, xã cũng xây dựng mô hình “Điểm hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính” tại khu dân cư, thông qua hình thức thông báo, tuyên truyền để người dân dễ tiếp cận và thực hiện.

Tại buổi làm việc, xã Tuy Phước kiến nghị cấp trên xem xét bổ sung biên chế nhằm đáp ứng khối lượng công việc lớn do dân số đông, đồng thời có quy định phù hợp hơn về sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi phát biểu tại buổi làm việc với xã Tuy Phước. Ảnh: T.K

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đề nghị xã tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy; sử dụng hiệu quả tài sản công dôi dư sau sắp xếp, bảo đảm tiết kiệm, đúng mục đích. Đồng thời, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo hướng “cầm tay chỉ việc”, gắn với yêu cầu thực tiễn và năng lực phục vụ nhân dân. Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng lưu ý địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm và là động lực phát triển.

Các kiến nghị của xã được đoàn công tác ghi nhận, xem xét theo thẩm quyền và tổng hợp báo cáo Chính phủ trong thời gian tới.