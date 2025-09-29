Các xã vùng khó bứt phá trong cải cách hành chính

(GLO)- Sau 3 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều xã vùng khó ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã đạt được kết quả nổi bật trong cải cách hành chính.

Việc ứng dụng công nghệ, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã giúp nâng cao chỉ số phục vụ, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, điểm số của xã Uar liên tục được cải thiện kể từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từ mức khá với 75,48 điểm trong tháng 7-2025, xã đã vươn lên xếp loại tốt vào tháng 9-2025 với 89,07 điểm (cập nhật ngày 22.9).

Với đặc thù gần 70% dân số là người dân tộc thiểu số, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã thực hiện phương châm “Khoa học-Hiệu quả-Hiện đại-Sẵn sàng-Thân thiện”.

Công chức Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Uar hướng dẫn người dân kê khai giấy tờ. Ảnh: Sơn Trung

Ông Đinh Khắc Mậm (ở buôn Suối Cẩm, xã Uar) chia sẻ: “Tôi đến làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được các cán bộ ở đây chỉ dẫn rất tận tình. Nhờ đó, tôi nhanh chóng hoàn thành thủ tục, không phải đi lại nhiều lần”.

Từ đầu tháng 7-2025 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Uar đã tiếp nhận trên 1.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó gần 88% qua dịch vụ công trực tuyến. Đơn vị đã trả kết quả gần 900 hồ sơ, trong đó hơn 97% đúng và trước hạn.

Ông Rah Lan Baih-Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Uar-cho hay: “Hiện xã đang chuẩn bị các điều kiện để tiến tới số hóa 100% hồ sơ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục, phấn đấu tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 90%. Chúng tôi cũng duy trì thường xuyên việc lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp để khắc phục kịp thời những hạn chế nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn”.

Ia Dreh, xã đặc biệt khó khăn với hơn 97% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, cũng đã có bước bứt phá trong cải cách thủ tục hành chính. Chỉ gần 3 tháng sau sáp nhập, địa phương vươn lên nhóm xuất sắc, đạt 90,17 điểm (cập nhật ngày 22-9) theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Kết quả này có được nhờ thực hiện mô hình “4 tại chỗ” (tiếp nhận tại chỗ, thẩm định tại chỗ, phê duyệt tại chỗ, trả kết quả tại chỗ) và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giúp minh bạch quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ia Dreh luôn nhiệt tình hướng dẫn người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Sơn Trung

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ia Dreh đã tiếp nhận 1.832 hồ sơ, trong đó có 1.712 hồ sơ trực tuyến; đã giải quyết và trả kết quả 1.738 hồ sơ, đa số đúng và trước hạn.

Anh Ksor Rin (ở buôn Bhă H’Nga, xã Ia Dreh) cho biết: “Mình đến xã để làm thủ tục liên quan đến đất đai, cán bộ hướng dẫn mình rất nhiệt tình, sau 2 ngày đã có kết quả. Mình rất hài lòng về sự phục vụ của cán bộ tại đây”.

Chị Cao Thị Minh Hòa-Công chức Tư pháp-Hộ tịch của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ia Dreh-cho biết: “Sau sáp nhập, khối lượng công việc tăng lên đáng kể, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức chúng tôi phải nỗ lực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ người dân tốt hơn”.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Ia Dreh. Ảnh: Sơn Trung

Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính được đánh giá dựa trên 5 tiêu chí: công khai minh bạch, tiến độ giải quyết hồ sơ, dịch vụ trực tuyến, mức độ hài lòng và số hóa hồ sơ.

Đến ngày 23-9, toàn tỉnh có 55 xã, phường xếp loại tốt theo bộ chỉ số này, trong đó, khu vực phía Tây có 51 xã, phường; 78 xã, phường đạt loại xuất sắc, trong đó khu vực phía Tây có 25 xã, phường.

Đây là động lực để các địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng nền hành chính hiện đại, kiến tạo, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.