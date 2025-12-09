Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Xúc phạm người tham gia cứu trợ sau mưa lũ trên Facebook, thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
THÀNH LONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 9-12, Trung tá Nguyễn Đức Thành-Trưởng Công an xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa triệu tập, mời làm việc đối với 7 trường hợp đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội về mưa lũ và hoạt động từ thiện. Trong đó, xử phạt hành chính 1 trường hợp với số tiền 7,5 triệu đồng.

Theo điều tra của Công an xã Tuy Phước Đông, chiều 21-11, N.V.Y. (SN 1995, trú thôn Lộc Thượng, xã Tuy Phước Đông) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tên “Văn Ý Ngô” đăng tải dòng trạng thái và các bình luận có nội dung thô tục, sai sự thật; xúc phạm uy tín của chính quyền địa phương, danh dự, nhân phẩm của các cá nhân tham gia cứu trợ người dân sau mưa lũ.

nvy-lam-viec-tai-co-quan-cong-an.jpg
N.V.Y. bị Công an xã Tuy Phước Đông triệu tập làm việc sau khi chửi tục, xúc phạm người khác trên Facebook cá nhân. Ảnh: ĐVCC

Làm việc tại cơ quan Công an, Y. trình bày bản thân thích bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội, tuy nhiên nhận thức hạn chế dẫn đến vi phạm. Được phân tích, phổ biến các quy định pháp luật, Y. đã nhận thức được hành vi và cam kết không tái phạm.

Với lỗi vi phạm này, Y. đã bị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng theo quy định tại Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP).

Ngoài ra, Công an xã Tuy Phước Đông cũng làm việc, răn đe, yêu cầu 6 trường hợp khác có hành vi tương tự gỡ bỏ bài viết, đăng thông tin đính chính và cam kết không tái phạm. Đồng thời, yêu cầu hàng chục trường hợp khác gỡ bỏ các bình luận có nội dung nhạy cảm, gây hiểu lầm.

Theo cơ quan Công an, các hành vi vi phạm nói trên đều xuất hiện trong đợt mưa lũ vừa qua, trong đó hầu hết là đăng tải thông tin chưa kiểm chứng, xúc phạm uy tín cán bộ, chính quyền địa phương và các cá nhân hoạt động từ thiện. Ngoài ra còn có trường hợp thông tin sai sự thật về số người thiệt mạng do lũ lụt ở tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân khi sử dụng, tiếp cận thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là tin tức về thiên tai, bão lũ nên cập nhật, theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống. Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng hoặc bình luận mang tính quy chụp, xúc phạm danh dự, uy tín người khác.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia Pa ra quân tuần tra đêm giữ bình yên thôn, làng. Ảnh: V.C

Công an Ia Pa tuần tra xuyên đêm giữ bình yên thôn, làng

Pháp luật

(GLO)- Sau sáp nhập, mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã vượt khó, tăng cường tuần tra, kiểm soát xuyên đêm nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Nam sinh lớp 9 dùng dao đâm bạn nhập viện

Gia Lai: Nam sinh lớp 9 dùng dao đâm bạn nhập viện

Tin tức

(GLO)- Chiều 4-12, bà Hoàng Thúy Ngần-Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) cho biết nhà trường đang báo cáo về vụ bạo lực học đường xảy ra giữa học sinh trong trường khiến 1 nam sinh bị thương.

Khởi tố “má mì” ở tiệm cắt tóc nam Như Hoa

Khởi tố “má mì” ở tiệm cắt tóc nam Như Hoa

Tin tức

(GLO)- Sáng 4-12, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Thị Kiều Chi (SN 1989, trú tại xã Tuy Phước Đông) về hành vi chứa mại dâm.

Khởi tố thanh niên xin tiền mua ma túy không được liền đập phá nhà cửa.

Gia Lai: Khởi tố thanh niên xin tiền mua ma túy không được liền đập phá nhà cửa

Pháp luật

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Xuân Bảo (SN 1996, trú tổ dân phố 11, phường An Phú) để tiếp tục làm rõ, xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 256a Bộ luật Hình sự.

Cộng đồng chung tay phòng tránh tai nạn giao thông

Cộng đồng chung tay phòng ngừa tai nạn giao thông

Pháp luật

(GLO)- Hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (cao điểm diễn ra từ ngày 12 đến 30-11-2025) là dịp để cộng đồng và mỗi cá nhân cùng hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông. Sự kiện nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông (TNGT).

null