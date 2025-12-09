Gia Lai: Xúc phạm người tham gia cứu trợ sau mưa lũ trên Facebook, thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

(GLO)- Chiều 9-12, Trung tá Nguyễn Đức Thành-Trưởng Công an xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa triệu tập, mời làm việc đối với 7 trường hợp đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội về mưa lũ và hoạt động từ thiện. Trong đó, xử phạt hành chính 1 trường hợp với số tiền 7,5 triệu đồng.

Theo điều tra của Công an xã Tuy Phước Đông, chiều 21-11, N.V.Y. (SN 1995, trú thôn Lộc Thượng, xã Tuy Phước Đông) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tên “Văn Ý Ngô” đăng tải dòng trạng thái và các bình luận có nội dung thô tục, sai sự thật; xúc phạm uy tín của chính quyền địa phương, danh dự, nhân phẩm của các cá nhân tham gia cứu trợ người dân sau mưa lũ.

N.V.Y. bị Công an xã Tuy Phước Đông triệu tập làm việc sau khi chửi tục, xúc phạm người khác trên Facebook cá nhân. Ảnh: ĐVCC

Làm việc tại cơ quan Công an, Y. trình bày bản thân thích bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội, tuy nhiên nhận thức hạn chế dẫn đến vi phạm. Được phân tích, phổ biến các quy định pháp luật, Y. đã nhận thức được hành vi và cam kết không tái phạm.

Với lỗi vi phạm này, Y. đã bị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng theo quy định tại Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP).

Ngoài ra, Công an xã Tuy Phước Đông cũng làm việc, răn đe, yêu cầu 6 trường hợp khác có hành vi tương tự gỡ bỏ bài viết, đăng thông tin đính chính và cam kết không tái phạm. Đồng thời, yêu cầu hàng chục trường hợp khác gỡ bỏ các bình luận có nội dung nhạy cảm, gây hiểu lầm.

Theo cơ quan Công an, các hành vi vi phạm nói trên đều xuất hiện trong đợt mưa lũ vừa qua, trong đó hầu hết là đăng tải thông tin chưa kiểm chứng, xúc phạm uy tín cán bộ, chính quyền địa phương và các cá nhân hoạt động từ thiện. Ngoài ra còn có trường hợp thông tin sai sự thật về số người thiệt mạng do lũ lụt ở tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân khi sử dụng, tiếp cận thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là tin tức về thiên tai, bão lũ nên cập nhật, theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống. Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng hoặc bình luận mang tính quy chụp, xúc phạm danh dự, uy tín người khác.