Phạt admin trang “SOS 115-tỉnh Bình Định” 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật

(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã xử phạt anh N.Q.Đ. (SN 1996, ở phường Quy Nhơn)-admin của trang “SOS 115-tỉnh Bình Định” vì đăng thông sai sự thật liên quan công tác cứu hộ, cứu nạn trong đợt lũ vừa qua.

Theo đó, rạng sáng 19-11, anh Đ. đã sử dụng trang Facebook “SOS 115-tỉnh Bình Định” có hơn 270 ngàn người theo dõi để đăng tải bài viết liên quan đến việc cứu hộ, cứu nạn người dân vùng lũ trên địa bàn tỉnh.

Thông tin sai sự thật mà anh Đ. đăng tải. Ảnh chụp màn hình

Trong đó có nội dung: “Thật buồn khi đã có hiệu lệnh tạm dừng cứu nạn, cứu hộ ngay lúc này… tự dưng chảy nước mắt khi biết bao nhiêu cuộc gọi, nhiều tin nhắn đến cần cứu khẩn cấp”.

Cũng trong bài viết này, anh Đ. cho rằng mình đã cố gắng hết sức nhưng không còn phương tiện để nhận lời giúp đỡ của bà con. Do đó, Đ. viết: “Đội hy vọng sẽ có đơn vị tài trợ mua 1 chiếc cano để phục vụ dự phòng cho công tác cứu nạn, cứu hộ về sau…".

Công an tỉnh xác định: Đây là nội dung sai sự thật bởi trong thời điểm trên, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực cứu hộ, cứu nạn. Riêng Công an tỉnh đã huy động hơn 530 cán bộ, chiến sĩ, lập 11 trung đội xung kích xuống các vùng ngập lụt hỗ trợ người dân di dời, kê cao tài sản, bảo đảm an toàn.

Do đó, đơn vị đã triệu tập anh Đ. đến làm việc. Tại đây, anh Đ. thừa nhận thông tin mình đăng tải là sai sự thật, diễn đạt nội dung chưa rõ ràng gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng.

Anh Đ. (trái) đã bị phạt 7,5 triệu đồng. Ảnh: ĐVCC

Theo Công an tỉnh, anh Đ. có hành vi đăng thông tin sai, song sau khi có sự giáo dục của cơ quan chức năng và phản ứng của cộng đồng mạng, anh Đ. đã nhanh chóng gỡ bài, đăng tải nội dung đính chính và xin lỗi.

Bên cạnh đó, thời gian qua, đội SOS 115 của anh Đ. đã nhiệt tình tham gia giúp đỡ các lực lượng và trực tiếp tham gia cứu nạn, hỗ trợ người dân tại vùng ngập lụt.

Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm công nghệ cao tiếp tục xác minh các trường hợp có hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.