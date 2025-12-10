Đảng bộ các địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

(GLO)- Sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, không khí thi đua sôi nổi đang lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh Gia Lai. Từ vùng nông thôn đến đô thị, tất cả đều chung quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Nhân dân, doanh nghiệp đồng lòng

Tại nhiều địa phương trong tỉnh, sau Đại hội Đảng các cấp, không chỉ cấp ủy, chính quyền mà các tầng lớp nhân dân đều thể hiện rõ ý thức trách nhiệm và quyết tâm góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế-xã hội.

Đề Gi quyết tâm trở thành xã nông thôn mới hiện đại vào năm 2029. Ảnh: Đức Thụy

Tại thôn Ngãi An (xã Đề Gi), trước sự đổi thay từng ngày của quê hương, ông Đinh Phước Trung-Trưởng thôn Ngãi An, không giấu được niềm phấn khởi. Ông chia sẻ: “Những năm qua, với sự vào cuộc của các cấp cùng sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, hạ tầng giao thông trong thôn, xã được đầu tư khang trang, sạch đẹp. Bà con thuận lợi hơn trong đi lại, buôn bán, phát triển kinh tế. Chúng tôi mong các cấp tiếp tục quan tâm phát triển hạ tầng và hỗ trợ sinh kế để người dân ngày càng ấm no hơn”.

Không chỉ ở nông thôn, tinh thần đồng hành cùng chính quyền cũng được thể hiện rõ tại các đô thị mới. Tại khu phố 2 (phường Quy Nhơn Đông), ông Nguyễn Viết Bắc-Bí thư Chi bộ, khẳng định cán bộ, đảng viên và người dân đều xác định rõ trách nhiệm trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm và sự đồng lòng của toàn dân, cùng những quyết sách đúng đắn của tỉnh, kinh tế sẽ phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân sẽ ngày càng khởi sắc”-ông Bắc kỳ vọng.

Niềm tin ấy cũng lan tỏa đến người dân vùng biển Nhơn Hải. Anh Nguyễn Ngọc Nam bày tỏ mong muốn các chủ trương mới của tỉnh được triển khai nhanh chóng, giúp hoàn thiện cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế biển. “Nhơn Hải sẽ đổi mới mạnh mẽ hơn khi các dự án, chương trình được đưa vào cuộc sống. Người dân chúng tôi rất mong chờ điều đó”-anh nói.

Phường Quy Nhơn Đông hướng tới mục tiêu trở thành đô thị văn minh, đáng sống, mang bản sắc riêng của vùng biển Đông Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Bên cạnh quyết tâm từ cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp cũng thể hiện quyết tâm đồng hành cùng chính quyền địa phương trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội.

Tại phường Bồng Sơn, sự phát triển mạnh mẽ của Công ty cổ phần IPP Sachi là minh chứng cho hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp dưới sự "trợ lực" của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Giám đốc Công ty Nguyễn Hữu Vinh chia sẻ rằng doanh nghiệp luôn nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền trong tháo gỡ khó khăn, xây dựng vùng nguyên liệu và xúc tiến thương mại.

Nhờ vậy, sản phẩm bánh tráng Sachi sản xuất tại Cụm công nghiệp Bồng Sơn đã đạt chuẩn ISO, HACCP; mỗi ngày cung cấp 5-7 tấn cho thị trường trong nước, bước đầu đã có lô hàng xuất khẩu sang Mỹ, Hàn Quốc. Gần 100 lao động địa phương có việc làm ổn định, góp phần tạo sức bật mới cho kinh tế phường.

Công ty cổ phần IPP Sachi tạo việc làm cho khoảng 100 lao động tại chỗ. Ảnh: Q.T

Khi mỗi người dân, doanh nghiệp đều ý thức được trách nhiệm của mình và đồng hành cùng chính quyền, nghị quyết của Đảng không chỉ dừng lại trên văn bản mà hiện thực hóa thành những công trình, mô hình kinh tế cụ thể. Đó chính là nền tảng quan trọng để các địa phương vững bước trên hành trình xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh - nơi mỗi người dân đều có quyền tự hào vì sự đóng góp của mình.

Quyết tâm chính trị cao nhất

Trên cơ sở chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, xã Đề Gi phấn đấu đến năm 2028 đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2029 trở thành xã nông thôn mới hiện đại (nâng cao) và đến cuối nhiệm kỳ hoàn thành các tiêu chí lên phường.

Ông Phạm Dũng Luận-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đề Gi cho biết: “Để hiện thực hóa mục tiêu, chúng tôi tập trung hoàn thiện hạ tầng, đặc biệt là xây dựng trung tâm hành chính mới tại khu vực xã Cát Minh cũ, cùng nhiều công trình giao thông trọng điểm kết nối vùng, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội”.

Song song với đó, Đảng ủy xã Đề Gi xác định chuyển đổi số là khâu đột phá. Địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế, gắn với nông nghiệp, thương mại-dịch vụ và du lịch.

Quy Nhơn Đông đã và đang tập trung phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ảnh: Nguyễn Dũng

Là trung tâm hành chính-chính trị mới của tỉnh, phường Quy Nhơn Đông đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị văn minh, đáng sống, mang bản sắc riêng của vùng biển Đông Gia Lai.

Trên cơ sở đó, Quy Nhơn Đông đã và đang tập trung phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, dựa trên lợi thế về điều kiện sinh thái và di sản văn hóa. Quy hoạch chung của phường được xây dựng trên nguyên tắc “tuân thủ-kế thừa-kết nối”, tập trung khai thác lợi thế biển, hành lang quốc lộ 19B và 19C để hình thành khu tổng hợp đa ngành: du lịch, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, trung tâm logistics gắn với cảng biển và hàng không.

“Bên cạnh phát triển kinh tế, địa phương còn đặc biệt chú trọng bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị xanh. Các chương trình trồng cây xanh, phục hồi rừng ngập mặn, xử lý rác thải và nước thải ở Nhơn Hải, Nhơn Lý được triển khai đồng bộ”-Chủ tịch UBND phường Trần Việt Quang thông tin.

Còn theo ông Võ Ngọc Bình-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bồng Sơn, địa phương tập trung hoàn thiện quy hoạch, phát triển hạ tầng đồng bộ, xây dựng Bồng Sơn trở thành trung tâm thương mại-dịch vụ, đô thị động lực phía Bắc tỉnh.

"Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, đẩy mạnh đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện số hóa quản lý nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị”-ông Bình nói.

Bồng Sơn quyết tâm trở thành trung tâm thương mại-dịch vụ, đô thị động lực phía Bắc tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Từ đô thị đến nông thôn, tinh thần quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đang được cụ thể hóa bằng những chương trình hành động rõ ràng, khả thi.

Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đều nhận thức sâu sắc rằng: thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chính là góp phần đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là vùng đất giàu tiềm năng, khát vọng và bản sắc.