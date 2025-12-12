Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Xã Ia Sao hoàn thành 17/19 chỉ tiêu năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ CHI VŨ CHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 12-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và thảo luận, đề ra phương hướng năm 2026.

gen-h-z7318513555215-4414ccee48eefeb6a405b60eba21aaaf.jpg
Đồng chí Bùi Văn Dũng (bìa phải, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ 1-Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy) và đồng chí Lương Văn Danh (Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai) được phân công phụ trách xã tham dự hội nghị. Ảnh: Vũ Chi

Trong năm 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ xã luôn đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ đạt kết quả tốt, đạt và vượt 17/19 chỉ tiêu Nghị quyết.

Kinh tế-xã hội duy trì ổn định và có bước phát triển. Tổng diện tích gieo trồng 4.718,9 ha, đạt 102,5% kế hoạch. Ước tổng sản lượng lương thực có hạt 6.548 tấn, đạt 101,6% kế hoạch. Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ước đạt 315 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ.

gen-h-z7318377112006-46525e411dc18dc464f5556603dd49ce.jpg
Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao lần thứ 3. Ảnh: Vũ Chi

Công tác thu-chi ngân sách chặt chẽ, đúng quy định. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 6 tỷ đồng, bằng 915,64% dự toán tỉnh và HĐND xã giao.

Các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện kịp thời, chu đáo; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng cải thiện. Toàn xã hiện còn 4 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,2% và 39 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,95%. Xã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác phát triển đảng viên được chú trọng. Trong năm 2025, Đảng bộ xã đã kết nạp được 10 đảng viên, đạt 111,11% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Sao nhiệm kỳ 2025-2030. Đến nay, Đảng bộ xã có 309 đảng viên.

gen-h-z7318404660617-019f6cfbfa6846397fe589be10fde959.jpg
Các đại biểu nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Vũ Chi

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn phân tích nguyên nhân 2 chỉ tiêu không đạt gồm: Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế khác như: Khó khăn trong công tác phát triển đảng viên; công tác giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân và xử lý hồ sơ đất đai còn chậm; việc ứng dụng, xử lý văn bản trên hệ thống điều hành tác nghiệp chưa thông suốt đến chi bộ trực thuộc; hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp…

Trên cơ sở ý kiến đóng góp, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua 21 chỉ tiêu năm 2026; trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như: tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 7,04%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,5%; thu hút 1 dự án mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 0,1%; tỷ lệ kết nạp đảng viên trên tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ đạt 3%....

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Phường Quy Nhơn hoàn thành 20/21 chỉ tiêu trong năm 2025.

Phường Quy Nhơn hoàn thành 20/21 chỉ tiêu năm 2025

(GLO)- Năm 2025, phường Quy Nhơn hoàn thành 20/21 chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy đề ra. Nhiều lĩnh vực đạt và vượt kế hoạch, tạo nền tảng quan trọng cho việc triển khai nhiệm vụ năm đầu của giai đoạn 2026-2030.

Có thể bạn quan tâm

Đảng bộ các địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ các địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

Tin tức

(GLO)- Sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, không khí thi đua sôi nổi đang lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh Gia Lai. Từ vùng nông thôn đến đô thị, tất cả đều chung quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Chi bộ khu phố Ngọc An Tây: Khơi dậy sức dân từ những mô hình thiết thực.

Chi bộ khu phố Ngọc An Tây: Khơi dậy sức dân từ những mô hình thiết thực

Tin tức

(GLO)- Năm 2025, Chi bộ khu phố Ngọc An Tây (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực. Với phương châm “Đảng viên đi trước, gương mẫu hành động”, Chi bộ đã khơi dậy tinh thần đồng thuận từ người dân để chung sức xây dựng khu phố khang trang, xanh-sạch-đẹp.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phát động cao điểm đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm trên các tuyến biên giới vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai phát động cao điểm chống tội phạm trên tuyến biên giới

Chính trị

(GLO)- Sáng 9-12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm đấu tranh phòng-chống tội phạm, ma túy, mua bán người và buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông: Xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông: Xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống cho người lao động, những năm qua, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng tự vệ chất lượng, vững mạnh, rộng khắp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

Phường Pleiku hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Pleiku hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031

Tin tức

(GLO)- Chiều 5-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường Pleiku khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai (cũ)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai (cũ)

Tin tức

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũ (10/12/1945 - 10/12/2025), chiều 5-12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (cũ) đang sinh sống trên địa bàn phường Diên Hồng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa I

Tin tức

(GLO)- Sau gần 2 ngày (3 và 4-12) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Tuyên bố chung Việt Nam-Lào

Chính trị

Xin trân trọng giới thiệu Tuyên bố chung Việt Nam-Lào nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

null