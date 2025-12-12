Xã Ia Sao hoàn thành 17/19 chỉ tiêu năm 2025

(GLO)- Ngày 12-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và thảo luận, đề ra phương hướng năm 2026.

Đồng chí Bùi Văn Dũng (bìa phải, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ 1-Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy) và đồng chí Lương Văn Danh (Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai) được phân công phụ trách xã tham dự hội nghị. Ảnh: Vũ Chi

Trong năm 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ xã luôn đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ đạt kết quả tốt, đạt và vượt 17/19 chỉ tiêu Nghị quyết.

Kinh tế-xã hội duy trì ổn định và có bước phát triển. Tổng diện tích gieo trồng 4.718,9 ha, đạt 102,5% kế hoạch. Ước tổng sản lượng lương thực có hạt 6.548 tấn, đạt 101,6% kế hoạch. Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ước đạt 315 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ.

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao lần thứ 3. Ảnh: Vũ Chi

Công tác thu-chi ngân sách chặt chẽ, đúng quy định. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 6 tỷ đồng, bằng 915,64% dự toán tỉnh và HĐND xã giao.

Các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện kịp thời, chu đáo; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng cải thiện. Toàn xã hiện còn 4 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,2% và 39 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,95%. Xã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác phát triển đảng viên được chú trọng. Trong năm 2025, Đảng bộ xã đã kết nạp được 10 đảng viên, đạt 111,11% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Sao nhiệm kỳ 2025-2030. Đến nay, Đảng bộ xã có 309 đảng viên.

Các đại biểu nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Vũ Chi

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn phân tích nguyên nhân 2 chỉ tiêu không đạt gồm: Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế khác như: Khó khăn trong công tác phát triển đảng viên; công tác giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân và xử lý hồ sơ đất đai còn chậm; việc ứng dụng, xử lý văn bản trên hệ thống điều hành tác nghiệp chưa thông suốt đến chi bộ trực thuộc; hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp…

Trên cơ sở ý kiến đóng góp, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua 21 chỉ tiêu năm 2026; trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như: tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 7,04%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,5%; thu hút 1 dự án mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 0,1%; tỷ lệ kết nạp đảng viên trên tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ đạt 3%....