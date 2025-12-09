Theo dự thảo, với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ I có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai (cũ) lần thứ XI.

Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Công đoàn Gia Lai lần thứ I. Ảnh: Nhật Trường

Cùng với đó, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030; cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vào Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh.

Dự thảo gồm 2 phần: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn giai đoạn 2023-2025; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó đề ra 12 chỉ tiêu hằng năm, 3 khâu đột phá và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo. Ảnh: Nhật Trường

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về bố cục, các chỉ tiêu chủ yếu, công tác xây dựng tổ chức Công đoàn… Các ý kiến sẽ được cơ quan soạn thảo tổng hợp, nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện báo cáo chính trị trình Đại hội, bảo đảm tính toàn diện và sát thực tiễn.

Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến diễn ra từ ngày 29 đến 30-12-2025.