Liên đoàn lao động tỉnh Gia Lai hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người lao động

(GLO) - Ngày 17-8, LĐLĐ tỉnh Gia Lai ch o biết đang hỗ trợ pháp lý cho người lao động bị ảnh hưởng liên quan đến việc Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định nợ lương.

Thời gian qua, hàng trăm công nhân của Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định (Khu công nghiệp Nhơn Hòa, phường An Nhơn Nam) rơi vào tình cảnh khó khăn khi doanh nghiệp bất ngờ đóng cửa, nợ lương kéo dài.

Theo thống kê ban đầu, tính đến tháng 8-2025, tổng số tiền nợ lương, BHXH và các khoản hợp tác sản xuất của Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định hơn 7 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp nợ người lao động hơn 2,33 tỷ đồng tiền lương.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế trực tiếp gặp gỡ, hướng dẫn công nhân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý để khởi kiện doanh nghiệp ra tòa. Đây là bước đi quan trọng, giúp người lao động có công cụ pháp lý để đòi lại quyền lợi.

LĐLĐ tỉnh gặp gỡ, hướng dẫn người lao động tiến hành các bước nhằm hoàn thiện thủ tục pháp lý để khởi kiện doanh nghiệp, đòi quyền lợi chính đáng. Ảnh: ĐVCC

Theo lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là nhiệm vụ then chốt của tổ chức Công đoàn.