Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Liên đoàn lao động tỉnh Gia Lai hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN MUỘI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO) - Ngày 17-8, LĐLĐ tỉnh Gia Lai cho biết đang hỗ trợ pháp lý cho người lao động bị ảnh hưởng liên quan đến việc Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định nợ lương.

Thời gian qua, hàng trăm công nhân của Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định (Khu công nghiệp Nhơn Hòa, phường An Nhơn Nam) rơi vào tình cảnh khó khăn khi doanh nghiệp bất ngờ đóng cửa, nợ lương kéo dài.

Theo thống kê ban đầu, tính đến tháng 8-2025, tổng số tiền nợ lương, BHXH và các khoản hợp tác sản xuất của Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định hơn 7 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp nợ người lao động hơn 2,33 tỷ đồng tiền lương.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế trực tiếp gặp gỡ, hướng dẫn công nhân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý để khởi kiện doanh nghiệp ra tòa. Đây là bước đi quan trọng, giúp người lao động có công cụ pháp lý để đòi lại quyền lợi.

1.jpg
LĐLĐ tỉnh gặp gỡ, hướng dẫn người lao động tiến hành các bước nhằm hoàn thiện thủ tục pháp lý để khởi kiện doanh nghiệp, đòi quyền lợi chính đáng. Ảnh: ĐVCC

Theo lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là nhiệm vụ then chốt của tổ chức Công đoàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

“Bệ đỡ” giúp người dân thoát nghèo

“Bệ đỡ” giúp người dân thoát nghèo

Xã hội

(GLO)- Nhờ vốn vay ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), đến cuối tháng 7-2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách toàn tỉnh Gia Lai đạt 15.680 tỷ đồng, tăng 1.016 tỷ đồng so với cuối năm 2024. Nguồn vốn này đã giúp nhiều hộ nghèo đầu tư sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Cầu nối giúp bệnh nhân nghèo

Cầu nối giúp bệnh nhân nghèo

Đời sống

(GLO)- Thời gian qua, tổ công tác xã hội tại các bệnh viện trên địa bàn cao nguyên Gia Lai đã phát huy tốt vai trò cầu nối giúp bệnh nhân nghèo. Qua kết nối, bệnh nhân được hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần, giúp họ vượt qua khó khăn, an tâm điều trị bệnh.

Người dân Gia Lai hướng về vùng lũ Điện Biên

Người dân Gia Lai hướng về vùng lũ Điện Biên

Xã hội

(GLO)-Những ngày này, ngôi nhà tại địa chỉ 77 Tôn Thất Thuyết (phường Hoài Nhơn Nam) nhộn nhịp người mang đến gạo, mì, cá cơm rim… Theo kế hoạch, chuyến xe nghĩa tình của Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang (CLB) sẽ đến với vùng lũ Điện Biên vào sáng 14-8.

Đổi đời nhờ được hỗ trợ nhà ở

Đổi đời nhờ được hỗ trợ nhà ở

Đời sống

(GLO)- Được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở kiên cố, nhiều hộ nghèo ở xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai) đã hiện thực hóa giấc mơ an cư để tập trung phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tặng 350 suất quà cho thiếu nhi xã Sró

Tặng 350 suất quà cho thiếu nhi xã Sró

Từ thiện

(GLO)- Ngày 10-8, Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê (trực thuộc Mạng lưới tình nguyện Quốc gia) phối hợp cùng Đoàn xã Sró tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” mùa thứ 14 tại làng Nhang Lớn.

Sống khỏe nhờ trồng mãng cầu, nhãn trái vụ. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Bùi Văn Lời thu lãi cao từ trồng mãng cầu, nhãn trái vụ

Đời sống

(GLO)- Nhờ áp dụng kỹ thuật “bắt” cây mãng cầu, cây nhãn ra quả trái vụ, ông Bùi Văn Lời (làng Plei Pyang, xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã thu lãi cao, có cuộc sống sung túc. Ông còn chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc vườn cây ăn quả cho người dân, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

null