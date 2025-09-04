Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ayun: Vượt khó để gần dân hơn

(GLO)- Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tiến trình cải cách hành chính, việc đưa trung tâm phục vụ hành chính công xuống xã thể hiện quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ. Xã Ayun, địa bàn còn nhiều khó khăn với 67% dân số đồng bào dân tộc thiểu số, là ví dụ điển hình.

Xã Ayun được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Ayun và Đak Jơ Ta, dân đông và phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, nên việc tiếp cận công nghệ, sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế.

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ayun đã nỗ lực phục vụ người dân. Ảnh: Hà Duy

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ayun được bố trí tại bộ phận một cửa của xã Đak Jơ Ta (trước sáp nhập), với biên chế 6 cán bộ, công chức. Sau gần 2 tháng đi vào hoạt động, tính đến ngày 27-8, Trung tâm đã tiếp nhận và xử lý 511 hồ sơ. Tất cả hồ sơ đều được giải quyết trực tuyến, tỷ lệ thành công 100%, trong đó giải quyết trước hạn 468 hồ sơ. Con số này không chỉ là thống kê, mà còn cho thấy quyết tâm thay đổi cách phục vụ nhân dân ở ngay những địa bàn còn hạn chế về điều kiện KT-XH.

Chăm chú theo dõi cán bộ hướng dẫn thao tác đăng ký dịch vụ công trực tuyến, khoảng 30 phút sau, chị Nhor (làng Kon Brung, xã Ayun) đã hoàn tất thủ tục khai sinh cho con.

“Lúc đầu tôi cũng lo lắng vì không biết cách làm thủ tục trực tuyến. Nhưng nhờ có cán bộ tận tình hướng dẫn, mọi việc diễn ra khá nhanh và thuận lợi”-chị Nhor chia sẻ.

Chị Nhor (người bế cháu bé, làng Kon Brung) nghe cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ayun hướng dẫn thủ tục khai sinh trực tuyến cho con. Ảnh: Hà Duy

Chị Tạ Thị Phi Ngân-công chức Trung tâm-cho biết: Người dân đến làm thủ tục hành chính khá đông, nhiều bà con là người dân tộc thiểu số chưa quen với dịch vụ công trực tuyến nên chúng tôi phải giải thích kỹ, thao tác mẫu để họ nắm và làm theo. Đội ngũ cán bộ, công chức ở Trung tâm phải kiên nhẫn, tỉ mỉ. Dù khối lượng công việc lớn, khá vất vả nhưng chúng tôi thấy vui vì đã được phục vụ người dân.

Ngay sau khi thành lập xã mới và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Ayun đã khẩn trương bố trí địa điểm, đầu tư cơ sở vật chất và phân công đội ngũ cán bộ để Trung tâm sớm đi vào hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND xã, kiêm Giám đốc Trung tâm Nguyễn Thành Thận cho hay: Chỉ trong thời gian ngắn, Trung tâm đã cơ bản ổn định, tạo niềm tin ban đầu cho người dân khi đến liên hệ.

Người dân được cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ayun tận tình hướng dẫn đăng ký hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Hà Duy

Tuy đạt được kết quả tích cực, song từ thực tế phục vụ, Trung tâm cũng bộc lộ không ít hạn chế. Trước hết là cơ sở vật chất chật hẹp, diện tích hiện tại chỉ khoảng 75 m², chưa đủ không gian riêng cho từng bộ phận và chưa có phòng chờ đạt chuẩn cho người dân. Trang-thiết bị đã sử dụng nhiều năm, hoạt động không ổn định, hiện còn thiếu hệ thống lấy số tự động, màn hình hiển thị.

Bên cạnh đó, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến vẫn gặp trục trặc. Hệ thống phần mềm thường xuyên lỗi, tốc độ xử lý chậm; chưa đồng bộ giữa hệ thống đăng ký kinh doanh và phần mềm một cửa.

Ở lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch, các quy trình liên thông chưa hoàn thiện, dữ liệu khi đồng bộ qua phần mềm mới thường bị lỗi; thủ tục đăng ký kết hôn liên thông chưa tra cứu được tình trạng hôn nhân của công dân ở địa phương khác…

Dù còn đối mặt với nhiều hạn chế về hạ tầng và công nghệ, nhưng điều đáng ghi nhận là cán bộ, công chức tại Trung tâm có tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận cao.

“Chúng tôi luôn đặt lợi ích và sự hài lòng của người dân lên hàng đầu. Trung tâm sẽ tiếp tục nỗ lực để rút ngắn thời gian, giảm chi phí, tạo sự minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, củng cố niềm tin của người dân vào bộ máy chính quyền 2 cấp ở cơ sở, khẳng định hiệu quả của mô hình phục vụ hành chính công gần dân, minh bạch và chuyên nghiệp hơn”-ông Nguyễn Thành Thận khẳng định.