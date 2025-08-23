(GLO)- Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Phù Mỹ Bắc tập trung 3 khâu đột phá để đưa địa phương phát triển bền vững, gồm: Cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Đảng bộ xã Phù Mỹ Bắc hiện có 41 chi, đảng bộ trực thuộc với 1.169 đảng viên.

Những năm qua, KT-XH các xã đạt nhiều kết quả toàn diện. Đến năm 2025, tổng giá trị sản phẩm ước đạt hơn 1.360 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân trên 9,4%/năm. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, diện mạo nông thôn đổi thay rõ rệt. Nhiều công trình trọng điểm như hồ chứa nước Hóc Môn, hồ Vạn Định, cầu Trà Ổ… không chỉ phục vụ sản xuất nông nghiệp mà còn tạo động lực cho giao thương và du lịch.

Anh Trần Quang Tiến (ở giữa) giới thiệu quy trình làm nấm tại cơ sở sản xuất nấm của HTX Nông nghiệp Hữu cơ Agribio. Ảnh: Việt Lợi

Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp vẫn là nền tảng. Sản lượng lương thực có hạt đạt bình quân gần 20.000 tấn/năm, độ che phủ rừng đạt 43,41%. Các ngành nghề truyền thống như bún, bánh tráng, nấm linh chi… tiếp tục được duy trì, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, lưu trú, vận tải phát triển đa dạng, trong đó du lịch bước đầu khởi sắc, lấy đầm Trà Ổ làm hạt nhân kết nối.

Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I xác định nhiều mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm đạt 9,1 - 10,2%/năm; đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm khoảng 61% cơ cấu kinh tế; thu ngân sách đạt trên 37 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 66 triệu đồng/người/năm; phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trên lĩnh vực xã hội, phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 95%; hộ nghèo giảm còn 0,36%; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% trạm y tế có bác sĩ. Các chỉ tiêu về môi trường cũng được coi trọng, đặc biệt là 100% dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh.

Ông Lê Phúc Thoại, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Châu (cũ), bày tỏ tin tưởng: “Sáp nhập 3 xã thành xã Phù Mỹ Bắc là bước đi đúng đắn, tạo quy mô lớn hơn, nguồn lực mạnh hơn, nhất là trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và phát triển dịch vụ - du lịch. Tôi tin rằng, với truyền thống đoàn kết và đội ngũ cán bộ nhiệt huyết, Phù Mỹ Bắc sẽ trở thành điểm sáng phát triển của tỉnh.

Lễ hội đua thuyền tại đầm Trà Ổ được tổ chức hằng năm. Ảnh: ĐVCC

Đại hội lần thứ I diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Cơ hội vì chúng tôi có thể tập trung nguồn lực, tạo sức bật mới. Thách thức là phải nhanh chóng ổn định tổ chức, giữ vững đoàn kết, tạo đồng thuận trong nhân dân. Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ xã sẽ tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, khai thác tiềm năng du lịch, đẩy mạnh chuyển đổi số, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Đồng chí LƯƠNG ĐÌNH TIÊN, Bí thư Đảng ủy xã Phù Mỹ Bắc

Đại hội cũng đề ra 3 khâu đột phá: Cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đây là những định hướng chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập.

Đại hội cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; hằng năm có trên 90% tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% trở lên. Cùng với đó là đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Với định hướng đúng đắn, quyết tâm của cấp ủy, sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Phù Mỹ Bắc được kỳ vọng sẽ trở thành vùng đất phát triển năng động, bền vững.