Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ PHÙ MỸ BẮC LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Phù Mỹ Bắc tập trung 3 khâu đột phá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HẢI YẾN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Phù Mỹ Bắc tập trung 3 khâu đột phá để đưa địa phương phát triển bền vững, gồm: Cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Đảng bộ xã Phù Mỹ Bắc hiện có 41 chi, đảng bộ trực thuộc với 1.169 đảng viên.

Những năm qua, KT-XH các xã đạt nhiều kết quả toàn diện. Đến năm 2025, tổng giá trị sản phẩm ước đạt hơn 1.360 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân trên 9,4%/năm. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, diện mạo nông thôn đổi thay rõ rệt. Nhiều công trình trọng điểm như hồ chứa nước Hóc Môn, hồ Vạn Định, cầu Trà Ổ… không chỉ phục vụ sản xuất nông nghiệp mà còn tạo động lực cho giao thương và du lịch.

them4.jpg
Anh Trần Quang Tiến (ở giữa) giới thiệu quy trình làm nấm tại cơ sở sản xuất nấm của HTX Nông nghiệp Hữu cơ Agribio. Ảnh: Việt Lợi

Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp vẫn là nền tảng. Sản lượng lương thực có hạt đạt bình quân gần 20.000 tấn/năm, độ che phủ rừng đạt 43,41%. Các ngành nghề truyền thống như bún, bánh tráng, nấm linh chi… tiếp tục được duy trì, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, lưu trú, vận tải phát triển đa dạng, trong đó du lịch bước đầu khởi sắc, lấy đầm Trà Ổ làm hạt nhân kết nối.

Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I xác định nhiều mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm đạt 9,1 - 10,2%/năm; đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm khoảng 61% cơ cấu kinh tế; thu ngân sách đạt trên 37 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 66 triệu đồng/người/năm; phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trên lĩnh vực xã hội, phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 95%; hộ nghèo giảm còn 0,36%; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% trạm y tế có bác sĩ. Các chỉ tiêu về môi trường cũng được coi trọng, đặc biệt là 100% dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh.

Ông Lê Phúc Thoại, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Châu (cũ), bày tỏ tin tưởng: “Sáp nhập 3 xã thành xã Phù Mỹ Bắc là bước đi đúng đắn, tạo quy mô lớn hơn, nguồn lực mạnh hơn, nhất là trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và phát triển dịch vụ - du lịch. Tôi tin rằng, với truyền thống đoàn kết và đội ngũ cán bộ nhiệt huyết, Phù Mỹ Bắc sẽ trở thành điểm sáng phát triển của tỉnh.

bg5-3-phu-my-bac.jpg
Lễ hội đua thuyền tại đầm Trà Ổ được tổ chức hằng năm. Ảnh: ĐVCC

Đại hội lần thứ I diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Cơ hội vì chúng tôi có thể tập trung nguồn lực, tạo sức bật mới. Thách thức là phải nhanh chóng ổn định tổ chức, giữ vững đoàn kết, tạo đồng thuận trong nhân dân. Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ xã sẽ tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, khai thác tiềm năng du lịch, đẩy mạnh chuyển đổi số, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Đồng chí LƯƠNG ĐÌNH TIÊN, Bí thư Đảng ủy xã Phù Mỹ Bắc

Đại hội cũng đề ra 3 khâu đột phá: Cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đây là những định hướng chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập.

Đại hội cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; hằng năm có trên 90% tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% trở lên. Cùng với đó là đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Với định hướng đúng đắn, quyết tâm của cấp ủy, sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Phù Mỹ Bắc được kỳ vọng sẽ trở thành vùng đất phát triển năng động, bền vững.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Văn Ánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Ly

Đồng chí Nguyễn Văn Ánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Ly

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 21 và 22-8, Đảng bộ xã Ia Ly tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện mở ra một giai đoạn mới đầy hứa hẹn cho xã sau khi sáp nhập thị trấn Ia Ly, xã Ia Kreng và xã Ia Mơ Nông. Đồng chí Nguyễn Văn Ánh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Ðồng lòng chung sức, vững bước đi lên

Xã Bình Hiệp huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) diễn ra trong bối cảnh địa phương vừa trải qua một chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng đầy dấu ấn. Phát huy thành tích đạt được, trong 5 năm tới, xã huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Huỳnh Văn Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Rong

Đồng chí Huỳnh Văn Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Rong

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 21-8, Đảng bộ xã Đak Rong (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 138 đại biểu đại diện 358 đảng viên đến từ 23 tổ chức đảng trực thuộc. Đồng chí Huỳnh Văn Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Đảng bộ xã Ia Ko cần cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình hành động theo phương châm “6 rõ”

Đảng bộ xã Ia Ko cần cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình hành động theo phương châm “6 rõ”

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đó là một trong những chỉ đạo quan trọng của đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Ko lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 21-8.

Đồng bộ hạ tầng, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ

Đồng bộ hạ tầng, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 21-8, Đảng bộ xã Phù Mỹ Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước ngoặt phát triển của Phù Mỹ Nam-trên cơ sở sáp nhập 2 xã Mỹ Hiệp và Mỹ Tài, mở ra thời kỳ mới với tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Đoàn kết dựng xây An Toàn giàu bản sắc, phát triển bền vững

Đoàn kết dựng xây An Toàn giàu bản sắc, phát triển bền vững

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Toàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước ngoặt khi xã vừa được sáp nhập, mở ra vận hội mới cho phát triển, khẳng định sức mạnh đoàn kết, đồng thời xác định phương hướng, khát vọng vươn lên trong giai đoạn tới.

Phường Tam Quan cần quan tâm đến công tác đào đội ngũ cán bộ để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao

Phường Tam Quan cần quan tâm đến công tác đào đội ngũ cán bộ để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 20-8, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tam Quan lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình đề nghị phường cần quan tâm đến công tác đào tạo đội ngũ cán bộ để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Siu H’Ler giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Púch

Đồng chí Siu H’Ler giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Púch

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho 189 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Siu H’Ler được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Xây dựng xã Canh Vinh trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh

Xây dựng xã Canh Vinh trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 20-8, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Canh Vinh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đặt ra yêu cầu xây dựng địa phương trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh.

Xã An Lão quyết tâm về đích nông thôn mới vào năm 2027

Xã An Lão quyết tâm về đích nông thôn mới vào năm 2027

Chính trị

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã An Lão (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 230 đại biểu đại diện cho 927 đảng viên thuộc 35 tổ chức cơ sở Đảng. Đại hội thống nhất mục tiêu đưa xã về đích nông thôn mới vào năm 2027.

Phù Mỹ Tây cần tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Phù Mỹ Tây cần tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Chính trị

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã Phù Mỹ Tây tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 160 đại biểu đại diện cho 736 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Một trong những yêu cầu đặt ra trong nhiệm kỳ tới là tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

null