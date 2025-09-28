Trung tâm Y tế Chư Sê đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh

(GLO)- Ngày 27-9, ông Lê Quang Hùng-Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai có buổi làm việc tại Trung tâm Y tế Chư Sê về công tác cải cách hành chính.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Chư Sê, đơn vị đã thực hiện việc rà soát sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bên trong và được phê duyệt với cơ cấu tổ chức gồm: 4 phòng, 9 khoa, 4 trạm y tế và 11 điểm trạm.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: CTV

Thời gian qua, Trung tâm Y tế Chư Sê chú trọng triển khai công tác cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người bệnh và thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai tuyên truyền chính sách đến người dân, đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đơn vị công khai, minh bạch các quy định, cơ chế, chính sách, thường xuyên cập nhật, bổ sung thông tin mới, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tra cứu.

Nhằm nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh, Trung tâm Y tế Chư Sê tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế; tiếp tục nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng sự hài lòng của người dân; thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế Chư Sê tổ chức 2 lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho toàn thể viên chức của đơn vị. Kết quả khảo sát tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú đạt 94,9%; tỷ lệ hài lòng của người bệnh ngoại trú đạt 95,5%

Hiện đơn vị đã triển khai Kiot thông minh phục vụ đăng ký khám-chữa bệnh và thanh toán không dùng tiền mặt; kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền 2 cấp, rà soát, tinh giản biên chế gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số trong khám-chữa bệnh như ký số cấp giấy chứng sinh, chứng tử, giấy khám sức khỏe lái xe trên hệ thống cổng bảo hiểm y tế…

Về việc triển khai thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử, Trung tâm Y tế Chư Sê hiện đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin; hệ thống phần mềm điều hành, quản lý; phần mềm quản lý khám-chữa bệnh; phần mềm bệnh án điện tử và chạy golive từ ngày 26-9-2025, đồng thời hoàn thiện hồ sơ và tổ chức thẩm định hồ sơ bệnh án điện tử vào ngày 29-9-2025.

Trung tâm Y tế Chư Sê chú trọng công tác cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Ảnh: Như Nguyện

Bên cạnh đó, đơn vị duy trì tổ chức khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người bệnh khi sử dụng các dịch vụ y tế tại đơn vị định kỳ hàng quý. Duy trì công tác tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, triển khai niêm yết số điện thoại đường dây nóng và thùng thư góp ý tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân.

Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Trung tâm Y tế Chư Sê trong thực hiện cải cách hành chính, tạo thuận lợi và hiệu quả trong khám-chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng tốt hơn.

Giám đốc Sở Y tế đề nghị lãnh đạo cũng như tập thể cán bộ, người lao động Trung tâm Y tế Chư Sê cần khắc phục các hạn chế, tồn tại cũng như cần định hướng các giải pháp cụ thể để triển khai công tác cải cách hành chính quyết liệt và đồng bộ; trong đó, chú trọng các giải pháp thực hiện số hóa và triển khai đến tất cả cán bộ, nhân viên. Trong quá trình thực hiện, đơn vị cần cải tiến và quản lý chặt chẽ để công tác cải cách hành chính ngày càng hiệu quả thiết thực.