Gia Lai: Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác quản lý tài chính, ngân sách và đầu tư công

(GLO)- Chiều 16-10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác quản lý tài chính, ngân sách và đầu tư công tại cấp xã. Hội nghị được kết nối với 135 xã, phường trong toàn tỉnh.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Quế-Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: N.H

Theo báo cáo của Sở Tài chính, trong 9 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh hơn 20.813 tỷ đồng, đạt 86,4% dự toán năm 2025.

Trong đó, thu nội địa 20.367 tỷ đồng, đạt 88,9% so với dự toán. Có 6/7 khoản thu thực hiện vượt dự toán gồm: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 121,3%; thu lệ phí trước bạ đạt 100,3%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 109,1%; thu tiền sử dụng đất đạt 109,1%.

Bên cạnh các khoản thu đạt và vượt tiến độ, còn 2 khoản thu có tỷ trọng lớn thực hiện không đạt, gồm thu thuế bảo vệ môi trường 877 tỷ đồng/1.840 tỷ đồng (47,7% dự toán); thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 554 tỷ đồng/1.800 tỷ đồng (30,8% dự toán).

Về giải ngân vốn đầu tư công, đến ngày 5-10-2025, giá trị giải ngân toàn tỉnh hơn 9.738 tỷ đồng, đạt 67,32% so với kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 54,05% so với kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công trong 9 tháng đầu năm 2025. Ảnh: N.H

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý tài chính, thu-chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua tại một số địa phương còn gặp khó khăn, vướng mắc.

Nguyên nhân là do một số cấp ủy, chính quyền cấp xã còn bỡ ngỡ, lúng túng, chưa thật sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác bàn giao hồ sơ, tài liệu, các khâu chuẩn bị đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, thi công các dự án còn chậm; một số xã, phường thiếu cán bộ chuyên môn ảnh hưởng đến hoạt động trong lĩnh vực tài chính…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá: Sau gần 4 tháng đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc triển khai nhiệm vụ công tác tài chính, ngân sách và đầu tư công cơ bản hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Tuy nhiên, do một số yếu tố tác động nên còn một số khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ kịp thời. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách, đẩy mạnh thi công các công trình, dự án, phấn đấu đến cuối năm giải ngân đạt 100% vốn đầu tư công.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh đề nghị các ngành Tài chính, Kho bạc, Thuế tăng cường luân chuyển, biệt phái cán bộ hỗ trợ các địa phương giải quyết các vướng mắc, bất cập phát sinh. Đẩy mạnh hơn nữa việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý tài chính, thu ngân sách và đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công theo yêu cầu thời gian, tiến độ đề ra, đảm bảo đến cuối năm giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Thực hiện bố trí, điều động, sắp xếp, phân công lại nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển KT-XH cả năm.