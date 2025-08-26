Gia Lai giải ngân hơn 9.549 tỷ đồng vốn đầu tư công

(GLO)- Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Gia Lai và nỗ lực của các ngành chức năng, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 9.549 tỷ đồng, đạt 73,55% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án giao thông trọng điểm. Ảnh T.SỸ

Trong đó, giải ngân vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài sang năm 2025 là 273,16 tỷ đồng; giải ngân vốn kế hoạch năm 2025 là 9.276,11 tỷ đồng.

Hiện nay, các chủ đầu tư đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án, nên tỷ lệ vốn đầu tư được giải ngân trong thời gian tới sẽ tăng cao. Trường hợp tiến độ dự án không đảm bảo yêu cầu, Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn sang thanh toán khối lượng hoàn thành của các dự án có tiến độ tốt.

Gia Lai phấn đấu đến hết quý IV-2025 giải ngân đạt trên 90% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; đến hết ngày 31-1-2026 giải ngân đạt 100%.