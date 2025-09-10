Tăng tốc thi công dự án trọng điểm khu vực phía Tây Gia Lai

(GLO)- Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các dự án trọng điểm khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu giải ngân trên 90% vốn đầu tư công trong năm 2025 và hoàn thành 100% vào ngày 31-1-2026.

Chạy nước rút để về đích đúng hẹn

Công trình đường giao thông liên huyện Mang Yang - Ia Pa (tỉnh lộ 666) dài tổng cộng khoảng 33 km, vốn đầu tư gần 196 tỷ đồng, được khởi công tháng 11-2023.

Tỉnh lộ 666 có điểm đầu nối QL 19 với đường Trường Sơn Đông, đi qua các xã Kon Chiêng, Kon Thụp, Đê Ar, Lơ Pang, Đăk Djrăng (thuộc huyện Mang Yang cũ) và xã Pờ Tó (thuộc huyện Ia Pa cũ). Khối lượng chính của công trình gồm 25,2 km đường bê tông nhựa, 7,5 km đường bê tông xi măng và 3 cây cầu.

Tranh thủ ngày tạnh ráo, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công tỉnh lộ 666. Ảnh: Hà Duy

Ông Phan Huy Bảo - Giám đốc dự án (thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh) cho biết: “Thời điểm này, địa bàn thi công công trình thường xuyên có mưa, chúng tôi yêu cầu nhà thầu tranh thủ thời gian tạnh ráo để làm, đảm bảo tiến độ. Đến ngày 3-9, công trình đã hoàn thành hơn 72% khối lượng, với giá trị thực hiện hơn 141 tỷ đồng. Mục tiêu là hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 1-2026”.

Bày tỏ sự vui mừng khi tuyến đường được đầu tư khẩn trương, ông Phạm An Toàn (thôn Tân Phú, xã Mang Yang) chia sẻ: Gia đình tôi làm rẫy, thường xuyên phải qua lại tỉnh lộ 666. Trước kia, đường bị hư hỏng, mùa mưa lầy lội, mùa nắng bụi mù. Khi biết Nhà nước đầu tư nâng cấp tuyến đường, tôi cũng như bà con ở đây vui mừng lắm, bởi không chỉ đi lại thuận lợi mà vận chuyển nông sản cũng dễ dàng hơn, từ đó kinh tế gia đình cũng sẽ được cải thiện.

Theo ông Võ Lê Xuân Thiện - Chủ tịch UBND xã Mang Yang, tỉnh lộ 666 có ý nghĩa chiến lược trong phát triển KT-XH của địa phương, vì kết nối QL 19 với đường Trường Sơn Đông, đặc biệt điểm kết nối tỉnh lộ với đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku trong tương lai nằm trên địa bàn xã Mang Yang.

“Trên tuyến tỉnh lộ này, đoạn đi qua địa bàn xã Mang Yang hơn 5 km. Nếu hoàn thành, tuyến đường này sẽ mở ra cơ hội lớn cho phát triển KT-XH, giao thương hàng hóa của cả vùng phía Nam địa bàn huyện Mang Yang cũ”- ông Thiện nhấn mạnh.

Tương tự, dự án đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh QL 19) cũng đang được tăng tốc thi công. Dự án này dài hơn 15 km, tổng vốn đầu tư 1.325 tỷ đồng, là công trình giao thông huyết mạch đóng vai trò then chốt trong kết nối vùng đi qua các xã Biển Hồ, Đak Đoa, Chư Păh…

Đến đầu tháng 9-2025, giá trị khối lượng xây lắp thực hiện đạt 510 tỷ đồng/884,823 tỷ đồng. Tại hợp phần Cầu Biển Hồ, Công ty CP Đầu tư và xây dựng 510 đã hoàn tất nhiều hạng mục quan trọng như cọc khoan nhồi, mố cầu, lắp dầm vòm và bản mặt cầu, đồng thời đang thi công đường dẫn.

Ông Phan Tân Việt - Phó Trưởng Phòng Quản lý 2 (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh) cho biết: Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông khởi công cuối năm 2022, dự kiến hoàn thành năm 2025, nhưng quá trình thực hiện có khá nhiều khó khăn, vướng mắc. Tiến độ bị ảnh hưởng bởi vướng giải phóng mặt bằng và thời tiết mưa bão, đặc biệt từ ngày 1-7-2025, mưa kéo dài.

Ngoài ra, vốn từ ngân sách tỉnh chưa được bố trí đầy đủ do nguồn thu tiền sử dụng đất giảm. Chúng tôi đã kiến nghị UBND tỉnh và Sở Tài chính ưu tiên bổ sung vốn để đảm bảo tiến độ. Một tín hiệu tích cực là công tác giải phóng mặt bằng dự kiến sẽ hoàn tất trước ngày 15-9-2025, tạo thuận lợi cho giai đoạn thi công nước rút.

Quyết liệt với các công trình trọng điểm

Nhiều dự án đầu tư công trọng điểm khác trên địa bàn Tây Gia Lai cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để góp phần đạt mục tiêu đến hết quý IV-2025, tỷ lệ giải ngân đạt trên 90% kế hoạch vốn và đến hết ngày 31-1-2026, giải ngân đạt 100% như: Dự án đường Nguyễn Văn Linh (phường Pleiku); công tác giải phóng mặt bằng thực hiện cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; Khu đô thị mới CK54… Đây đều là những dự án, công trình trọng điểm có ý nghĩa đột phá trong phát triển hạ tầng, tạo động lực tăng trưởng KT-XH khu vực phía Tây tỉnh.

Đơn vị thi công (Công ty CP Đầu tư và xây dựng 510) đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công hợp phần cầu Biển Hồ, thuộc Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông. Ảnh: Hà Duy

Theo kế hoạch, tổng vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Gia Lai là 13.983,7 tỷ đồng. Đến cuối tháng 8-2025, toàn tỉnh đã giải ngân 8.443,8 tỷ đồng, đạt 60,38% kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh đạt 62,45%, vốn ngân sách Trung ương (bao gồm ODA) đạt 53,61%.

Đây là kết quả chưa thật sự khả quan, một phần do nhiều dự án trọng điểm còn vướng mắc thủ tục, giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công chậm; trong đó có các dự án trọng điểm trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Trước tình hình đó, tại hội nghị đánh giá tình hình KT-XH tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, rà soát từng dự án; lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng giai đoạn để kịp thời tháo gỡ khó khăn; tập trung nỗ lực cho các công trình hạ tầng trọng điểm.

“Kết quả giải ngân sẽ là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu. Các địa phương phải tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm điều kiện khởi công các dự án mới, có quy mô lớn, đột phá trong năm 2025”- người đứng đầu chính quyền tỉnh nhấn mạnh yêu cầu.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu, các công trình trọng điểm ở Tây Gia Lai đang được đẩy nhanh tiến độ. Việc hoàn thành đúng kế hoạch không chỉ giúp Gia Lai đạt mục tiêu giải ngân đầu tư công mà còn mở ra cơ hội phát triển KT-XH bền vững cho cả vùng.