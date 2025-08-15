Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đô thị

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Khu vực phía Tây Gia Lai sẽ có thêm khu đô thị thông minh, hiện đại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG TẤN QUANG TẤN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tập đoàn Bắc Hải vừa khởi công xây dựng Dự án khu đô thị Plevia City tại địa chỉ số 63-65 Lý Nam Đế (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai). Dự án được đầu tư đồng bộ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hứa hẹn sẽ tạo nên một khu đô thị thông minh, hiện đại ở khu vực phía Tây Gia Lai. 

Dự án khu đô thị Plevia City có diện tích hơn 7 ha do Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Bắc Hải (Tập đoàn Bắc Hải) làm chủ đầu tư, với quy mô 368 căn nhà phố và shophouse cùng nhiều tiện ích khác. Đây là dự án thuộc chuỗi dự án khu đô thị SH-Land đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư.

z6856797396892-18c51cc28a5e9ef7b00e0f662d6b3aa9-1536x864.jpg
Phối cảnh dự án khu đô thị Plevia City. Ảnh: Tập đoàn Bắc Hải

Theo chủ đầu tư, với việc ứng dụng đồng bộ trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số và tiện ích thông minh, Plevia City hướng đến hình mẫu đô thị tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai.

Từ hệ thống giao thông thông minh tối ưu lưu lượng xe, chiếu sáng tự động tiết kiệm năng lượng, đến quản lý an ninh 24/7 bằng nhận diện hình ảnh, tất cả tạo nên một môi trường sống an toàn, tiện nghi và bền vững.

Cùng với đó, Khu đô thị được đầu tư đồng bộ với hệ thống tiện ích đa dạng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống - làm việc - giải trí của cư dân. Các khu thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em và quảng trường trung tâm tạo nên môi trường sống năng động, gắn kết cộng đồng.

z6856797413709-14952f003cb71d09191315fbc4e4aaf2-1536x864.jpg
Plevia City hướng đến hình mẫu đô thị tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai.
﻿Ảnh: Tập đoàn Bắc Hải

Với việc khởi công khu đô thị Plevia City, Tập đoàn Bắc Hải mong muốn sẽ kiến tạo một khu đô thị kiểu mẫu tại tại khu vực phía Tây Gia Lai, hướng đến một phong cách sống hiện đại, xứng tầm tại phố núi. Đồng thời, chủ đầu tư cũng cam kết về tiến độ thi công dự án cũng như chất lượng công trình và an toàn lao động.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

Đô thị

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh

Không gian sống

(GLO)- Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) nằm trên địa bàn các phường Hội Phú và Diên Hồng là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

Đô thị

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

null