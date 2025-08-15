Khu vực phía Tây Gia Lai sẽ có thêm khu đô thị thông minh, hiện đại

(GLO)- Tập đoàn Bắc Hải vừa khởi công xây dựng Dự án khu đô thị Plevia City tại địa chỉ số 63-65 Lý Nam Đế (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai). Dự án được đầu tư đồng bộ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hứa hẹn sẽ tạo nên một khu đô thị thông minh, hiện đại ở khu vực phía Tây Gia Lai.

Dự án khu đô thị Plevia City có diện tích hơn 7 ha do Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Bắc Hải (Tập đoàn Bắc Hải) làm chủ đầu tư, với quy mô 368 căn nhà phố và shophouse cùng nhiều tiện ích khác. Đây là dự án thuộc chuỗi dự án khu đô thị SH-Land đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư.

Phối cảnh dự án khu đô thị Plevia City. Ảnh: Tập đoàn Bắc Hải

Theo chủ đầu tư, với việc ứng dụng đồng bộ trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số và tiện ích thông minh, Plevia City hướng đến hình mẫu đô thị tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai.

Từ hệ thống giao thông thông minh tối ưu lưu lượng xe, chiếu sáng tự động tiết kiệm năng lượng, đến quản lý an ninh 24/7 bằng nhận diện hình ảnh, tất cả tạo nên một môi trường sống an toàn, tiện nghi và bền vững.

Cùng với đó, Khu đô thị được đầu tư đồng bộ với hệ thống tiện ích đa dạng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống - làm việc - giải trí của cư dân. Các khu thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em và quảng trường trung tâm tạo nên môi trường sống năng động, gắn kết cộng đồng.

Plevia City hướng đến hình mẫu đô thị tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai.

﻿Ảnh: Tập đoàn Bắc Hải

Với việc khởi công khu đô thị Plevia City, Tập đoàn Bắc Hải mong muốn sẽ kiến tạo một khu đô thị kiểu mẫu tại tại khu vực phía Tây Gia Lai, hướng đến một phong cách sống hiện đại, xứng tầm tại phố núi. Đồng thời, chủ đầu tư cũng cam kết về tiến độ thi công dự án cũng như chất lượng công trình và an toàn lao động.