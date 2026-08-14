(GLO)- Ngày 13-8, tại làng Đăk Ó (xã Kon Chiêng), Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Thời gian qua, xã Kon Chiêng đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Nhiều mô hình được duy trì, phát huy hiệu quả như: “Cổng trường an toàn giao thông”, “Làng đồng bào dân tộc thiểu số nói không với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo”, mô hình camera bảo đảm an ninh, trật tự.

Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân và doanh nghiệp tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được chú trọng.

Quang cảnh ngày hội. Ảnh: Minh Hoàng

Trong năm 2026, địa phương xây dựng mới mô hình kết nối Zalo “Đồng hành cùng bà con bảo đảm an ninh, trật tự”; đồng thời triển khai 2 mô hình “Dân vận khéo” là “Làng Tar 4.0” (ra mắt ngày 9-3) và “Mẹ đỡ đầu” (ra mắt ngày 8-7).

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi; cùng với đó là tọa đàm, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động lôi kéo, kích động, không tham gia các tổ chức, hoạt động trái pháp luật; tuyên dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đai diện Công an tỉnh và lãnh đạo xã Kon Chiêng trao giấy khen cho các cá nhân tại ngày hội. Ảnh: Minh Hoàng

Dịp này, Ban Chỉ đạo xã Kon Chiêng được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen; nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND xã khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đai diện Công an tỉnh và các đơn vị tặng quà cho các hộ dân. Ảnh: Minh Hoàng

Ngoài ra, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai, Công ty In Nhân dân Bình Định, Công ty TNHH Dược Hưng Phát và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao tặng 100 phần quà, với tổng trị giá 55 triệu đồng, cho các hộ dân làng Đăk Ó.