Phát hiện chiếc bút khắc tên “Nông Thăng” trong phần mộ liệt sĩ

(GLO)- Trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Pleiku) phục vụ công tác giám định ADN, Đội lấy mẫu số 2 thuộc Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai đã phát hiện một chiếc bút máy khắc tên “Nông Thăng”.

Chiếc bút được tìm thấy tại ngôi mộ số 13, hàng 5, lô 7, phía bên phải nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Bút có màu đen, dạng bơm mực, trên thân khắc bằng tay tên “Nông Thăng”, số 326 là ký hiệu của hãng sản xuất và một dòng chữ bước đầu được xác định là tiếng Anh: “I am Thang”.

Chiếc bút khắc tên “Nông Thăng” trong phần mộ liệt sĩ. Ảnh: H.B

Số hiệu nhà sản xuất khắc trên chiếc bút. Ảnh: H.B

Đây là hiện vật có giá trị đặc biệt, là căn cứ quan trọng để đối chiếu, xác minh thông tin, góp phần xác định danh tính và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.

Lực lượng chức năng xác minh thông tin trên chiếc bút. Ảnh: H.B

Tính đến hết ngày 29-7, lực lượng tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm đã khai quật 241 ngôi mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; trong đó thu thập được 146 mẫu sinh phẩm đạt chuẩn phục vụ giám định ADN, xác minh danh tính liệt sĩ.