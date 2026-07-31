Phát hiện chiếc bút khắc tên “Nông Thăng” trong phần mộ liệt sĩ

Chiếc bút được tìm thấy tại ngôi mộ số 13, hàng 5, lô 7, phía bên phải nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Bút có màu đen, dạng bơm mực, trên thân khắc bằng tay tên “Nông Thăng”, số 326 là ký hiệu của hãng sản xuất và một dòng chữ bước đầu được xác định là tiếng Anh: “I am Thang”.
Đây là hiện vật có giá trị đặc biệt, là căn cứ quan trọng để đối chiếu, xác minh thông tin, góp phần xác định danh tính và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.
Tính đến hết ngày 29-7, lực lượng tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm đã khai quật 241 ngôi mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; trong đó thu thập được 146 mẫu sinh phẩm đạt chuẩn phục vụ giám định ADN, xác minh danh tính liệt sĩ.