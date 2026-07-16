Binh đoàn 15 đạt doanh thu 734 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026

(GLO)- Ngày 15-7, Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng qua, Binh đoàn 15 đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, sản xuất, phát triển kinh tế và xây dựng Đảng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đình Khoa

Binh đoàn tiếp tục duy trì nhiều chương trình, mô hình an sinh xã hội sáng tạo, nhân văn như: “Gắn kết hộ”, “Câu lạc bộ cặp hộ 4 tốt”, “Sao sáng buôn làng”; triển khai thi công 9 nhà rông văn hóa, chung tay thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”; xây tặng hàng trăm ngôi nhà, hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ khó khăn cho người lao động và đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Binh đoàn đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất, phát triển kinh tế linh hoạt, sát với tình hình thực tiễn. Theo đó, giá trị sản xuất đạt 746 tỷ đồng; doanh thu đạt 734 tỷ đồng; bảo đảm thu nhập bình quân đạt 8,93 triệu đồng/người/tháng...

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đình Khoa

Hội nghị cũng đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, đẩy mạnh công tác dân vận; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.

Cụ thể, Binh đoàn phấn đấu đạt giá trị sản xuất 2.286 tỷ đồng, đưa giá trị sản xuất cả năm lên 3.032 tỷ đồng; doanh thu 6 tháng cuối năm đạt 2.168 tỷ đồng, đưa doanh thu cả năm lên 2.902 tỷ đồng; bảo đảm thu nhập bình quân đạt 11,05 triệu đồng/người/tháng.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Khoa

Dịp này, Binh đoàn 15 đã công bố các quyết định và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua, công tác chính sách, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quân" cho 6 cá nhân thuộc Binh đoàn 15.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" cho 7 cá nhân. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Tư lệnh Binh đoàn 15 cũng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác.