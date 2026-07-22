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Thăng quân hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ đối với quân nhân Kpă Thiêp

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) vừa ký quyết định thăng quân hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ đối với quân nhân Kpă Thiêp - chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu (Trung đoàn 28) vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Quyết định được ban hành trên cơ sở Luật Nghĩa vụ quân sự và các quy định của Bộ Quốc phòng về phong, thăng quân hàm đối với hạ sĩ quan, binh sĩ; đồng thời xét thành tích đặc biệt xuất sắc của đồng chí Kpă Thiêp.

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Sư đoàn 10 thăng quân hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ đối với quân nhân Kpă Thiêp. Ảnh: ĐVCC

Như Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã đưa tin, trưa 20-7, trong thời gian nghỉ phép về thăm gia đình tại xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), trên đường từ rẫy về nhà ở xã Ia Ko, đồng chí Kpă Thiêp phát hiện 2 người dân bị điện giật bất tỉnh. Không quản hiểm nguy, anh đã lao vào kéo các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sau khi cứu được 2 người dân, cả 3 đều bất tỉnh và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Chư Sê cấp cứu.

2 nạn nhân qua cơn nguy kịch và hồi phục sức khỏe, riêng Kpă Thiêp không qua khỏi. Kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai xác định nguyên nhân tử vong là sốc do rung tim dẫn đến suy tim tối cấp vì điện giật.

Hành động dũng cảm của Kpă Thiêp là biểu tượng sáng ngời về tinh thần sẵn sàng bảo vệ tính mạng nhân dân, thể hiện phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời bình.

Quân đoàn 34 đã chỉ đạo Sư đoàn 10 phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với quân nhân Kpă Thiêp. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ toàn Quân đoàn đã ủng hộ gần 150 triệu đồng để chia sẻ mất mát cùng gia đình.

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