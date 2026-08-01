Hội thảo hướng dẫn soạn thảo văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Sở Chỉ huy Quân khu đến 5 điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố trên địa bàn. Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu, chủ trì hội thảo. Tại điểm cầu Gia Lai, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hội thảo tại cầu Bộ CHQS tỉnh Gia Lai

Dự thảo bộ tài liệu do Học viện Quốc phòng biên soạn trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các nghị quyết, quyết định của Bộ Chính trị; Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các ban, bộ, ngành; Điều lệnh công tác tham mưu tác chiến; đồng thời kế thừa kết quả một số cuộc diễn tập tại địa phương và thực tiễn chỉ đạo diễn tập vận hành cơ chế khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố.

Dự thảo gồm 5 phần, thể hiện nội dung của 6 Ban Đảng Trung ương, 13 bộ, 3 cơ quan ngang bộ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với dung lượng 417 trang. Nội dung hướng dẫn xây dựng hệ thống văn kiện, công văn, công điện của các ban, bộ, ngành Trung ương phục vụ chỉ đạo chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và tổ chức tác chiến phòng thủ.

Các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện nội dung dự thảo, làm rõ nội hàm, cấu trúc, bố cục và cách diễn đạt của từng phần, bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ, sát thực tiễn và thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tại điểm cầu Gia Lai, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành đã góp ý bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn địa phương và yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong tình hình mới. Các đại biểu thống nhất đánh giá việc xây dựng bộ tài liệu là cần thiết, góp phần chuẩn hóa quy trình, nội dung hệ thống văn kiện chỉ đạo diễn tập theo hướng khoa học, chặt chẽ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan sau sắp xếp tổ chức bộ máy; đồng thời nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo, hiệp đồng trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến đóng góp chất lượng của các đại biểu. Đồng chí yêu cầu Bộ Tham mưu Quân khu tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tổng hợp, báo cáo Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu để gửi cơ quan chủ trì nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện bộ tài liệu, bảo đảm cơ sở khoa học và thực tiễn, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026 và những năm tiếp theo.