Chính quyền cơ sở chủ động đưa thủ tục hành chính đến người dân

(GLO)- Không còn chờ người dân tìm đến trụ sở, chính quyền một số xã trên địa bàn tỉnh đang đổi mới cách phục vụ bằng việc đưa thủ tục hành chính đến tận nhà dân, vào những không gian gần gũi.

Những mô hình mới ở Hoài Ân và Ân Hảo góp phần giúp người dân, nhất là người yếu thế, tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn.

Ở tuổi 78, bà Trần Thị Thu (thôn Gia Đức, xã Hoài Ân) luôn canh cánh nỗi lo hoàn tất thủ tục phân chia di sản để tránh phát sinh tranh chấp sau này. Tuy nhiên, do tuổi cao, sức yếu khiến việc đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để thực hiện thủ tục của bà gặp nhiều khó khăn.

Điều bà không ngờ là chỉ sau một cuộc điện thoại tư vấn, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã đến tận nhà để chứng thực chữ ký, điểm chỉ, ủy quyền trong văn bản phân chia di sản thừa kế; đồng thời hướng dẫn bà hoàn thiện hồ sơ ngay tại chỗ.

“Được cán bộ đến tận nhà hướng dẫn, giúp làm giấy tờ, tôi rất vui. Từ nay, tôi đã yên tâm, không còn lo lắng việc phân chia tài sản cho con sau này”, bà Thu nói.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoài Ân đến tận nhà bà Trần Thị Thu (thôn Gia Đức) để hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: V.L

Bà Thu là một trong nhiều trường hợp được hỗ trợ từ mô hình “Thủ tục hành chính chủ động - không chờ người dân đến” do UBND xã Hoài Ân triển khai từ giữa tháng 7-2026.

Thay vì để người dân tự tìm đến cơ quan hành chính, cán bộ, công chức cùng Tổ công nghệ số cộng đồng chủ động đến tận nhà người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội và những trường hợp gặp khó khăn trong đi lại để hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính khi có nhu cầu.

Không chỉ hỗ trợ tại nhà, UBND xã còn tổ chức điểm giải quyết thủ tục hành chính lưu động tại nhà văn hóa các thôn, tối thiểu 1 lần/tháng. Người dân được hướng dẫn thực hiện các thủ tục thiết yếu như chứng thực, đăng ký khai sinh, khai tử, thủ tục bảo trợ xã hội; đồng thời được hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, định danh điện tử và sử dụng tài khoản VNeID mức độ 2.

Theo bà Tô Thị Thanh Sương, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoài Ân, địa phương hiện có 937 người khuyết tật, 1.174 người cao tuổi, 810 người có công và gia đình chính sách cùng nhiều đối tượng bảo trợ xã hội khác.

Đây là những nhóm gặp nhiều khó khăn khi trực tiếp đến cơ quan hành chính hoặc thực hiện các thao tác trên môi trường số.

“Thay vì chờ người dân đến trụ sở, xã cử người đến tận nơi để hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính. Qua đó giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tiếp cận hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền cơ sở”, bà Sương cho biết.

Ông Trần Anh Hoàng Vũ - Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Ân, cho hay, mô hình còn hướng đến thay đổi thói quen của người dân từ nộp hồ sơ trực tiếp sang sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Khi được hướng dẫn trực tiếp, mọi người, nhất là người lớn tuổi sẽ tự tin hơn trong việc sử dụng các nền tảng số, góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, số hóa hồ sơ và mức độ hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính.

Nếu xã Hoài Ân lựa chọn cách đưa cán bộ đến gần người dân thì xã Ân Hảo lại đưa dịch vụ hành chính đến một không gian quen thuộc hơn - quán cà phê. Theo đó, mô hình “Cà phê dịch vụ công” được thực hiện vào sáng thứ Bảy hằng tuần.

Quán cà phê Mộc (thôn Mỹ Thành) trở thành nơi làm việc của Tổ hỗ trợ dịch vụ công lưu động. Trong không gian thân thiện, cởi mở, người dân vừa có thể trò chuyện, vừa được hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính.

Người dân xã Ân Hảo được giải quyết thủ tục hành chính tại quán cà phê. Ảnh: ĐVCC

Sau hơn 1 tháng triển khai, hàng trăm lượt người dân đã được hỗ trợ ngay tại quán cà phê. Ông Võ Duy Tín - Chủ tịch UBND xã Ân Hảo, cho biết, mô hình tận dụng không gian xã hội hóa nên vừa tiết kiệm ngân sách, vừa tạo tâm lý thoải mái cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Mục tiêu của địa phương trong năm 2026 không chỉ tiếp nhận khoảng 300 hồ sơ trực tuyến tại quán cà phê mà còn hướng đến tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên 95%.

“Mô hình không chỉ là cải cách hành chính mà còn là cách chính quyền lựa chọn để lắng nghe và phục vụ nhân dân bằng sự chân thành. Sự hài lòng của người dân chính là thước đo cao nhất đối với hiệu quả hoạt động của chính quyền”, ông Tín nhấn mạnh.

Từ việc đưa thủ tục hành chính đến tận nhà cho những người khó khăn trong đi lại, đến việc đưa dịch vụ công vào không gian gần gũi như quán cà phê, các địa phương đang cho thấy cách tiếp cận mới trong cải cách hành chính: Chính quyền không chờ người dân tìm đến mà chủ động đến với người dân.

Đây cũng là tinh thần cốt lõi của nền hành chính hiện đại - lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu trong mọi hoạt động.